Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen in Trudering

In der Nacht von Sonntag, 01.12.2024, auf Montag, 02.12.2024, wurden im Bereich der Truderinger Straße über 30 Pkw beschädigt. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerkratzten die am Straßenrand geparkten Pkw mit einem bislang unbekannten Gegenstand teilweise auf einer Seite oder auch ringsherum. Es entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Am Montag, 02.12.2024 bemerkte ein Zeuge morgens die Beschädigungen und informierte den Polizeinotruf 110. Eine Streife der Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem) fuhr zur Einsatzörtlichkeit, stellte diverse Beschädigungen fest und nahm eine Anzeige wegen der Beschädigungen auf. Die betroffenen Fahrzeughalter werden über den Vorfall informiert.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kriminalfachdezernat 2.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Truderinger Straße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 2, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.