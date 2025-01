Sachbeschädigung durch Brandlegung in Neuhausen

Am Sonntag, 29.12.2024, gegen 22:10 Uhr, befand sich ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München im Schlafzimmer seiner Erdgeschosswohnung. Durch das gekippte Fenster nahm der 27-Jährige zunächst mehrere männliche Stimmen und einen lauten Knall aus Richtung des am Fenster vorbeiführenden Gehwegs wahr.

Kurz darauf stellte der 27-Jährige fest, dass ein pyrotechnischer Gegenstand, ein sogenannter „Silvesterböller“, durch das gekippte Fenster in das Schlafzimmer geworfen worden war. Als der Gegenstand daraufhin explodierte, konnte der 27-Jährige aus dem Zimmer flüchten und blieb daher unverletzt. Der 27-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110, woraufhin unverzüglich Polizeibeamte zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Durch die Explosion wurden im Schlafzimmer des 27-Jährigen mehrere Gegenstände beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schloßschmidstraße, Birketweg, Eisnergutbogen (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.