Sanierter Hermann-von-Siemens-Sportpark eingeweiht

Der Hermann-von-Siemens-Sportpark erstrahlt in neuem Glanz: Bei einem Fototermin weihten Oberbürgermeister Dieter Reiter, Sportreferent Florian Kraus sowie Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer heute die Sportflächen des modernisierten Parks ein, die seit diesem Sommer für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Zusätzlich zu den ersten beiden nun geöffneten Teilen des Parks wurden bestehende Sportflächen saniert oder interimsweise so in Stand gesetzt, dass die Bürger*innen nun vielfältige Spiel- und Sportangebote wie Beach-Volleyball, Balance-Elemente, Teqball, Basketball und viele mehr nutzen können.

Perspektivisch ist auf dem Gelände eine städtische Sportanlage mit Dreifachsporthalle, multifunktionalem Sportraum, Schulschwimmbad und Freisportanlagen geplant. Um das Areal schon vor Beginn der eigentlichen Baumaßnahmen für die zukünftige Sportstätte sportlich nutzen zu können, wurde 2024 das Naturrasenfeld zu einem Bolzplatz umgebaut. Zudem setzte die Landeshauptstadt München die Rollschuhfläche instand, baute das ehemalige Rollschuhhaus zurück und schuf Spielflächen für Teqball und Basketball. Darüber hinaus wurden Sitzmöglichkeiten und ein Container als Freizeitangebot für Jugendliche aufgestellt.

Auf der bisherigen Asphaltfläche sind Pickleball, Calisthenics- und Boulder-Angebote entstanden. Auf dem ehemaligen Ascheplatz wurden Beach-Volleyballfelder, ein Beach-Handballfeld, ein Federballfeld, Boule-Felder sowie Balance- und Chill-Elemente errichtet. So wird der Park schrittweise und nachhaltig in eine ganzheitliche Nutzung überführt. Seit 2019 sind rund 7 Hektar des insgesamt knapp 14 Hektar großen Geländes für die Bürger*innen geöffnet, 2021 wurde die nutzbare Fläche um weitere zwei Hektar nach Süden erweitert. Seitdem ist auch ein Zugang über das „Garatshauser Wäldchen“ möglich.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Leider war die Durststrecke etwas lang und die Bürger*innen mussten viel Geduld aufbringen. Umso erfreulicher ist es, dass der Hermann-von-Siemens-Sportpark nun für alle geöffnet ist und viele ganz unterschiedliche Sportangebote bietet. Ich bedanke mich bei allen Bürger*innen, die aktiv ihre Ideen eingebracht haben, die wir auch gerne aufgegriffen haben. So kann der Park auch schon vor dem Bau der verschiedenen Sportstätten gut genutzt werden. Der moderne Sportpark bereichert das Freizeitangebot im Stadtteil Obersendling und ich bin sicher, dass die Bürger*innen hier in Zukunft viel Freude und Erholung finden werden.“

Sportreferent Florian Kraus: „Aus dem ehemaligen Hermann-von-Siemens-Sportpark ist nach der Sanierung eine Freizeitstätte mit vielfältigen Sportangeboten für Münchner Bürger*innen geworden. Neben altbekannten und bewährten Sportarten wie Basketball, Fußball und Beach-Volleyball können die Münchner*innen hier auch niedrigschwellig Trendsportarten wie Teq- und Pickleball ausüben: Das ist für Menschen jeden Alters hier in der Landeshauptstadt München ein großer Gewinn.“

Baureferentin Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer: „Ich freue mich, dass wir den Hermann-von-Siemens-Sportpark endlich aus seinem ‚Dornröschenschlaf‘ holen und sein großes Potenzial ausschöpfen. Das Baureferat (Gartenbau) hat die Wünsche der Bürger*innen für die temporäre Nutzung des Sportgeländes schnell umgesetzt und eine Fülle an Sportmöglichkeiten für alle Altersstufen geschaffen. Angebote von Teqball über Calisthenics bis zu Beach-Handball, aber auch Chill-Lounges und schattige Ruhemöglichkeiten laden nun dazu ein, die Außenbereiche im Hermann-von-Siemens-Sportpark ab sofort ausgiebig zu nutzen.“