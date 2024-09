SAP Garden öffnet seine Pforten: Für alle – Kostenloser Zutritt inkl. Showacts beim Tag der offenen Tür am 28. September

München aufgepasst! Der weltberühmte Olympiapark ist um eine Attraktion reicher. Die Rede ist vom SAP Garden, der neuen multifunktionalen Sportarena. Am Samstag, 28. September, öffnet der SAP Garden seine Pforten – und das für jedermann. Alle Münchnerinnen und Münchner sind herzlich willkommen, Europas modernste Sportarena live zu erleben – kostenlos! Freikarten gibt es ab 13. September unter sapgarden.com.

Jeder ist eingeladen, sich einen ersten Eindruck von Münchens neuem Wahrzeichen zu verschaffen und die Welt des SAP Gardens zu entdecken. Den Sport neu erleben, das ist die Mission der neuen Halle im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt, die von der Red Bull Stadion München GmbH betrieben wird.

Am Tag der offenen Tür erwarten die Besucher spektakuläre Shows mit weltbekannten Red Bull-Athleten und der revolutionären Tanzcompany Flying Steps. Der Arena-Umlauf ist geöffnet und frei zugänglich. Neben mehreren Kiosken, die Snacks und Getränke anbieten, offeriert das SAP Garden-Restaurant ganztätig kulinarische Highlights für die ganze Familie. Und Liebhaber von Fanartikeln können sich in den geöffneten Fanshops des EHC Red Bull München und des FC Bayern Basketball mit den neuesten Kollektionen ihrer Lieblingsspieler eindecken.

Darüber hinaus feiert der „Gaming Garden“ seine Publikumspremiere. In Münchens erstem buchbaren Gaming Hub kann man in die bunte und vielfältige Welt des Gamings eintauchen. Die technisch perfekten Bedingungen können vor Ort getestet werden.

Um möglichst vielen Neugierigen die Möglichkeit zu geben, den neuen SAP Garden und die Showacts zu erleben, gibt es zwei Zeitfenster von jeweils drei Stunden um 15:00 und 18:00 Uhr, die kostenlos auf der Homepage des SAP Gardens gebucht werden können.

Das imposante Bauwerk direkt neben dem Olympiastadion dient unter anderem dem viermaligen deutschen Eishockeymeister EHC Red Bull München als neue Heimspielstätte. Die Münchner tragen alle ihre Heimspiele in der neuen Sportarena aus. Die Halle bietet bei Eishockeyspielen maximal 10.796 Zuschauern Platz. Auch die Basketballer des FC Bayern München werden künftig regelmäßig hier zu sehen sein, mindestens 20 Begegnungen pro Saison spielt der amtierende deutsche Basketballchampion im SAP Garden. Bei Basketballpartien finden sogar bis zu 11.500 Fans im SAP Garden Platz. Neben den Heimspielen von Red Bull München und dem FC Bayern Basketball sind bis zu 40 weitere Sport- und sportnahe Events geplant.

Auch abseits von Großveranstaltungen wird der SAP Garden an 365 Tagen im Jahr zur Erlebnisdestination. Ein Restaurant lädt die Besucher zum Verweilen in einzigartigem Ambiente ein. Der Arenaumlauf, der unter anderem mehrere Fanstores und Münchens ersten buchbaren Gaming Hub beherbergt, wird ebenfalls ganzjährig geöffnet sein.

Der SAP Garden besticht durch ein Konzept, das es nirgendwo sonst auf der Welt gibt. So soll beispielsweise bei den Veranstaltungen möglichst allen Zuschauern eine perfekte Sicht auf das Spielfeld ermöglicht werden. Aber nicht nur die Sicht auf das Spielfeld wird den Besuchern Freude bereiten. Der Videowürfel, der höhenverstellbar unter der Hallendecke installiert ist, verfügt über eine Gesamtprojektionsfläche von 209 Quadratmetern. Jede seiner vier Seiten misst 9,5 x 5,5 Meter und ermöglicht eine durchgehende 360-Grad-Bespielung. So können alle Besucher auf allen Plätzen im Stadion ein optimales Seherlebnis genießen – auch auf dem Videowürfel.

In das Hauptgebäude, das von der Eisfläche bis zur Hallendecke 29 Meter misst, würde sogar das Münchner Siegestor samt Quadriga hineinpassen. Zum SAP Garden gehören aber auch drei unterirdische Eissportflächen mit einer Gesamteisfläche von rund 5.400 Quadratmetern, die sowohl für den Trainingsbetrieb als auch für den Breitensport konzipiert sind und autark vom Hauptgebäude betrieben werden können.

Weitere Zahlen & Fakten zum SAP Garden

Grundfläche: ca. 22.500 m²

Dach: 13.094 m² (davon knapp 8.000 m² Blumenwiese)

Verarbeiteter Beton: ca. 55.000 m³

Verarbeiteter Stahl: ca. 13.500 t

Lisenen: 260

600 Fahrrad-Stellplätze

Höhe außen: 20 m

Höhe innen: 29 m

Eisflächen: 4

Gefängniszellen: Eine Einzel- sowie eine Sammelzelle

Rollstuhlfahrer-Plätze: Über 100

Business-Seats: 1.111 (inkl. Logenplätze)

VIP-Logen: 11 (mit Platz für 178 Gäste)

Kioske: 13

885 m² großer Fitnessraum (inkl. Boulderanlage und 60-Meter-Laufbahn)

500 TV-Screens

212 Lautsprecher in der Hauptspielfläche

Über 1.000 LED-Flutlichter sowie zusätzlich mehr als 300 Spot-Lights nur in der Hauptspielfläche