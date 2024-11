Schon an die Bauchspeicheldrüse gedacht? – Vorsorge und Früherkennung zählen

Das LMU Klinikum lädt am Mittwoch, 20.11.2024, zu einer Vortragsveranstaltung ins St. Vinzenz Haus ein, das anlässlich des Weltpankreaskrebstags lila beleuchtet wird.

Auch in diesem Jahr will der „WELTPANKREASKREBSTAG“, der immer im November stattfindet, verstärkte Aufmerksamkeit auf den gefährlichen Bauchspeicheldrüsenkrebs, das Pankreaskarzinom, lenken. Unter dem Titel „Schon an die Bauchspeicheldrüse gedacht?“ findet am Mittwoch, 20. November – dem Vorabend des Weltpankreaskrebstages – um 16:30 Uhr im St. Vinzenz Haus des LMU Klinikums eine Vortragsveranstaltung statt, die eine verbesserte Vorsorge und Diagnose des Pankreaskarzinoms thematisiert. Das Pankreaskrebszentrum des LMU Klinikums stellt sich dabei vor.

Expertinnen und Experten aus den Fachrichtungen Gastroenterologie und Hepatologie, Viszeralchirurgie sowie Onkologie des LMU Klinikums stellen neueste Studienergebnisse vor und zeigen aktuelle Behandlungsmöglichkeiten auf. Ebenso informiert die Arbeitsgemeinschaft der Pankreatektomierten (AdP e.V.), über ihre Angebote, die sich an Betroffene und deren Angehörigen richtet. Im Rahmen der Veranstaltung wird das St. Vinzenz Haus am Campus Innenstadt des LMU Klinikums lila beleuchtet. Das ist die Farbe der „World Pancreas Cancer Coalition“.

Das detaillierte Programm gibt es online: Weltpankreaskrebstag 2024 der LMU | Medizinische Klinik und Poliklinik II (lmu-klinikum.de)