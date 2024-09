Schritt für Schritt Gutes tun beim Riem Arcaden Run am am 14.09.2024

Am 14. September lautet das Motto beim Münchner Riem Arcaden Run: „Gemeinsam laufen für krebskranke Menschen“ in der Messestadt West. Egal ob jung oder alt, Anfänger oder Profi – von 12 bis 14 Uhr können große und kleine Münchner mitlaufen/walken. Durch ihre Teilnahme unterstützen sie krebskranke Menschen und deren Angehörige in Bayern, denn jeder, der aktiv dabei ist, spendet automatisch 7 Euro (3 Euro Kinder) in den Härtefonds für Krebsbetroffene der Bayerischen Krebsgesellschaft. „Wir freuen uns auf alle, die nicht nur Lust auf Bewegung haben, sondern gemeinsam auch was bewegen wollen“, erklärt Gabriele Brückner, Geschäftsführerin der Bayerischen Krebsgesellschaft. „Ihre Spende hilft uns dabei, Krebsbetroffene zu unterstützen, die durch ihre Erkrankung in finanzielle Not geraten sind“, betont Brückner.

Der Riem Arcaden Run beginnt um 12 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte hinter den Riem Arcaden mit gemeinsamen Warm-ups, Musik und unterhaltsamen Interviews auf der Radio Charivari-Bühne. Die Strecke führt malerisch durch den Riemer Park. Der Kinderlauf (Jahrgänge 2011 und jünger) über 800 Meter startet um 12:30 Uhr. Um 13 Uhr folgen die Erwachsenenläufe über 5 und 10 Kilometer, gefolgt vom 5 Kilometer Walkinglauf um 13:05 Uhr.

Besondere Highlights in diesem Jahr sind die Anwesenheit von Dr. Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, sowie die feierliche Übergabe einer Spende in Höhe von 12.200 € durch das Management der Riem Arcaden. Außerdem wird live auf der Bühne der Gewinner eines Mini-Coopers bekannt gegeben. Und nach der Siegerehrung werden auch besonders engagierte Laufteams von Unternehmen gewürdigt, die bereits im Vorfeld des Runs Spenden gesammelt haben.

Online-Anmeldung bis zum 12. September auf www.riem-arcaden-run.de

Per Fax oder telefonisch: 0162 246 38 84 Die Anmeldung wird um 18 Uhr geschlossen. Kurzentschlossene können sich noch bis 45 Minuten vor dem Start direkt in den Riem Arcaden gegen eine Nachmeldegebühr von fünf Euro anmelden. Die Ausgabe der Startunterlagen erfolgt nur persönlich gegen Vorlage der offiziellen Teilnahmebestätigung.

Termin: Samstag, 14. September 2024

Ort: Platz der Menschenrechte, Riem Arcaden (Messestadt West)

Zeit: 12–ca. 15 Uhr

Kinderlauf: Start um 12:30 Uhr (800 Meter)

Erwachsenenläufe: Start um 13 Uhr (5 und 10 Kilometer), Walkinglauf um 13:05 Uhr