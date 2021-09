Sendling: Fahrschüler unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Am Freitag, 03.09.2021, gegen 10:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Münchner Verkehrspolizei im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in der Garmischer Straße in Sendling ein Fahrschulauto (Ford Pkw).

Der Fahrschüler, ein 44-Jähriger aus München, zeigte während der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten, weshalb er einem Drogenschnelltest unterzogen wurde. Dieser reagierte positiv auf verschiedene berauschende Mittel.

Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und der 44-Jährige zur weiteren Anzeigenbearbeitung und zur Blutentnahme mitgenommen. In weiteren Gesprächen gab er zu, zudem Betäubungsmittel in seiner Wohnung zu haben, die ebenfalls von der Polizei sichergestellt wurden.

Er wurde wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Wirkung berauschender Mittel sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei und die Münchner Kriminalpolizei haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.