Sendling: Polizeibeamte mit Messer bedroht

Am Donnerstag, 25.11.2021, gegen 18:15 Uhr, hielt sich ein 37-jähriger lettischer

Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz, unberechtigt in einer Pflegeeinrichtung am

Luise-Kiesselbach-Platz auf. Er entfernte sich erst nachdem das Personal die Polizei

verständigte.

Die verständigten Polizeibeamten konnten ihn im Rahmen der Fahndung am U-Bahnhof

Partnachplatz stellen. Nach Ansprache durch die Beamten zog der 37-Jährige ohne

erkennbaren Anlass ein Messer, bedrohte damit die Polizeibeamten und legte dieses erst

ab, nachdem durch die Beamten mit gezogener Dienstwaffe der Schusswaffengebrauch

angedroht wurde. Weiterhin zog er ein zweites Messer und legte dieses ebenfalls ab. Er

ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen.

Der 37-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I, nach der

Anzeigenaufnahme wieder entlassen.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.