Sendling: Tierischer Besuch – Äskulapnatter in Kindertagesstätte

Am Donnerstagmittag hat eine Äskulapnatter der Kindertagesstätte Kinderkreis-Sendling e.V. einen Besuch abgestattet, was für helle Aufregung sorgte …

Ein herbeigerufenes Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr begab sich auf den Weg zur Kindertagesstätte und wurde von vielen Kinder und Erzieherinnen freudig erwartet. Im Eingangsbereich hatte sich eine Äskulapnatter verirrt und versteckte sich unter einem Besenstiel. Sanft wurde die Schlange angestupst und schlängelte sich gemütlich in die in Position gebrachte Transportkiste (Foto). Nach telefonischer Absprache mit einem Reptilienexperten konnte die Äskulapnatter an einen sicheren Ort wieder in die Freiheit entlassen werden.

Wissenswert: Die Äskulapnatter gehört zur Familie der Nattern, kann bis zwei Meter groß werden und ist wie die meisten Arten ungiftig.

Nachdem der kurze Schrecken verflogen war, konnte der Spielbetrieb im Kindergarten wieder aufgenommen werden.