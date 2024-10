Sexualdelikt während einer Taxifahrt – Polizei nach Zeugen

Am Sonntag, 06.10.2024, gegen 00:30 Uhr, stieg eine 32-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg in ein Taxi an der Donnersberger Brücke ein.

Im Taxi befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits ihr unbekannter Fahrgast, der sich als „Patrick“ vorstellte. Der Fahrgast wurde vom Taxifahrer zur Theresienwiese gefahren. Dort stieg er aus und bezahlte dem Taxifahrer 50 Euro.

Die 32-Jährige ließ sich im Anschluss bis nach Pasing fahren. Dabei äußerte die 32-Jährige, kein Bargeld bei sich zu haben und lediglich mit EC-Karte zahlen zu können.

Während der Fahrt wurde der Taxifahrer gegenüber der 32-Jährigen zudringlich. Er berührte sie mehrmals unsittlich am Oberkörper und küsste sie. Dazu hielt er mehrfach mit seinem Taxi auf dem Weg nach Pasing an. Am Zielort angekommen gelang es der 32-Jährigen aus dem Taxi zu flüchten, woraufhin der Taxifahrer weiterfuhr.

Die 32-Jährige verständigte im Anschluss eine Freundin über diesen Vorfall, welche wiederum den Notruf 110 verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Taxi führte bislang nicht zur Ermittlung des Täters.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, insbesondere der Fahrgast „Patrick“, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.