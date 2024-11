Sexuelle Belästigung im Hauptbahnhof – 24-Jähriger wird dem Haftrichter vorgeführt

Am Mittwochmorgen (6. November) konnten Bundespolizisten im Hauptbahnhof einen 24-Jährigen festnehmen, der zuvor eine 26-Jährige sexuell belästigt hatte. Heute entscheidet der Haftrichter.

Gegen 06:30 Uhr meldete eine 26-jährige Deutsche der Bundespolizei einen sexuellen Übergriff im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofes.

Wie Ermittlungen ergaben, soll die Frau aus Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, von einem mit 1 Promille alkoholisierten 24-jähriger Rumänen sexuell belästigt worden sein. Der 24-Jährige, mit Eigentums- und Sexualdelikten polizeilich bekannt, befand sich am Treppenaufgang des Elisenhofes. Dort bückte er sich nach unten um seinen Schuh zu binden. Als die Frau an ihm vorbeilief, griff er ihr mit der Hand von hinten zwischen die Beine und rieb sie an ihrem Oberschenkel. Die Geschädigte drehte sich umgehend weg, ging weiter und verständigte sofort die Bundespolizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der in Deutschland wohnsitzlose 24-Jährige aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft München I entschied, den Rumänen dem Haftrichter vorzuführen.

Die Bundespolizei lobt das Verhalten der 26-Jährigen und die sofortige Information der Polizei als mustergültig und empfiehlt es in solchen oder ähnlichen Fällen als nachahmenswert.