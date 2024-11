Sicherheit auf dem Christkindlmarkt

Das weltpolitische Geschehen im Jahr 2024 ist vor allem durch den weiterhin anhaltenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sowie die Entwicklungen im Nahost-Konflikt geprägt. Daneben wirkten sich mehrere islamistisch motivierte Anschläge und auch

Messerangriffe auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in Deutschland aus. Vor diesem Hintergrund misst auch das Polizeipräsidium München der diesjährigen Adventsund Weihnachtszeit unter Gefährdungsgesichtspunkten grundsätzlich eine besondere Bedeutung bei.

Dem Polizeipräsidium München, das im engen Austausch mit den anderen Sicherheitsbehörden steht, liegen aktuell aber keine Erkenntnisse oder Hinweise vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung speziell für Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Adventszeit, insbesondere für Christkindlmärkte, ableiten lässt.

Die Münchner Polizei wird die Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit mit dem seit Jahren bewährten und stetig fortentwickelten Einsatzkonzept zu den Christkindlmärkten in der Stadt und im Landkreis München schützen.

Dabei sind sowohl uniformierte als auch zivile Kräfte insbesondere auf den zentralen innerstädtischen Christkindlmärkten unterwegs, die auch von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, der Münchner Einsatzhundertschaften und der Taschendiebfahndung unterstützt werden.

Darüber hinaus hat die Stadt München seit Jahren einen Sicherheitsdienst beauftragt, der mit Ordnerstreifen auf dem Areal unterwegs ist.

Aufgrund der aktuellen Änderung des Waffengesetzes, das bundesweit zum 31.10.2024 in Kraft getreten ist, dürfen Teilnehmer an einer öffentlichen Veranstaltung, wie z. B. einem Christkindlmarkt, keine Messer mehr mitführen. Die Polizei wird ergänzend bei begründeten Verdachtsfällen sowohl selektive Taschenkontrollen als auch Personenkontrollen durchführen.

Die Videoüberwachung am Marienplatz und in der Fußgängerzone während des Christkindlmarktes hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt. Dieses Jahr werden an verschiedenen Standorten insgesamt 17 Kameras angebracht. Dadurch können Sicherheitsstörungen schnell erkannt und in der Folge die erforderlichen Maßnahmen veranlasst werden.

Auch dieses Jahr stehen wir mit den zuständigen Sicherheitsbehörden in engem Kontakt, um die Sicherheit für die Besucher der Christkindlmärkte im Bereich des Polizeipräsidiums München zu gewährleisten. Die Betonelemente, Pflanztröge und technischen Sicherungen sind eine Maßnahme des KVR. Das Polizeipräsidium München wie auch unter anderem die zuständige Branddirektion wurden dabei in die Planungen mit einbezogen.