SoccArena im Olympiapark: Neue Courts bieten noch mehr Fußball-Vergnügen

Vor wenigen Tagen hieß es in der SoccArena wieder: Willkommen in ihrem Indoor-Fußballzentrum für den besonderen Kick. Doch diesmal dürften die Spieler:innen, die nach der Sommerpause in die Halle zurückkehrten, nicht schlecht gestaunt haben, denn hier hat sich einiges getan! Ein neuer Bodenbelag, neue Banden und eine optimierte Anordnung der Courts sorgen nun für noch mehr Indoor-Fußballspaß im Olympiapark.

„Die SoccArena gehört zu den beliebtesten Freizeitsport-Angeboten in unserem Park. Im Jahr 2023 trafen sich hier über 116.000 Freizeitkicker zum gemeinsamen Spiel. Nach der Modernisierung bieten unsere neuen, modernen Courts nun allen, ob Profi, passioniertem Amateur oder Anfängern Spielbedingungen auf höchstem Niveau“, so Olympiapark-Chefin Marion Schöne.

Die SoccArena verfügt wie bisher über fünf Spielfelder – wobei der Speed Court, erst Ende Oktober geöffnet wird. Eingebaut wurde ein neuer Bodenbelag und ein neues Bandensystem, wie es auch professionelle Trainingsanlagen für Top-Clubs wie Real Madrid nutzen. Dabei handelt es sich um ein sehr langlebiges und nachhaltiges Bandensystem, das im Übrigen vom Olympiapark auch gebraucht erstanden wurde und nun in der SoccArena verbaut ist. Sowohl Boden als auch Banden gelten als besonders verletzungsarm. Darüber hinaus wurden die Courts in der Halle neu aufgeteilt, was die Zugänge zu den Spielfeldern optimiert.

„In der Reihe der Freizeitsportangebote Münchens spielt der Olympiapark eine wichtige Rolle. Den Münchnerinnen und Münchnern zeitgemäße und moderne Anlagen zu bieten, das ist hier unser Anspruch. Darum freue ich mich sehr, dass wir mit der Sanierung der Courts in der SoccArena nun ein noch besseres Indoor-Fußballvergnügen anbieten können“, so Sportbürgermeisterin Verena Dietl.

Ob nach der Schule oder am Feierabend, am Wochenende oder in den Ferien und bei jedem Wetter – hier kommen alle auf ihre Kosten, von Jung bis Alt, fünf gegen fünf: Die SoccArena bietet Kleinfeld-Fußball unter Topbedingungen.

Weitere Infos und Buchungen unter olympiapark.de.