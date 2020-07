Sommer in der Stadt – Kinderprogramm

Im Rahmen von “Sommer in der Stadt” bietet das Stadtjugendamt gemeinsam mit Trägern der Offenen Kinder- und Jugendarbeit über die Stadtviertel verteilt fast 60 Mitmach-Zirkus, Bastel-, Spiel- und Sportangebote an.

Zusätzlich dazu finden im Rahmen von “Kunst im Quadrat” (https://www.kunstimquadratmuenchen.de/) auf der Theresienwiese Mal-, Graffiti- Comic- und Siebdruckworkshops für Kinder und Jugendliche statt.Der Außenzaun dient als “Open-Air Galerie” und so wachsen Tag für Tag für alle sichtbar die Ergebnisse der Workshops.

Der Kreisjugendring München-Stadt wird mit seiner “Pop-Up Stage” in der Zeit von 01.08.2020 – 05.09.2020 in den Stadtteilen vor Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit unterwegs sein und sowohl Workshops als auch Auftritte von Künstler*innen durchführen.

Eines dieser Projekte ist “Tanz.Die Invasion” (https://spielen-in-der-stadt.de/tanz-die-invasion/). Dabei handelt es sich um ein partizipatives Kunstprojekt mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum.

Unter Anleitung erfahrener Tänzer*innen und Tanzpädagog*innen erobern sich Kinder und Jugendliche tänzerisch bestimmte Orte und Plätze im Stadtgebiet. Diese Projekt findet u. a. vom 29.07.2020 – 31.07.2020 am Weißenburger Platz in der Zeit von 11.00- 17.00 Uhr und am Rotkreuzplatz vom 21.09.2020 – 23.09.2020 und 25.09.2020 -26.09.2020 jeweils von 15.00 – 19.00 Uhr statt.

Spielstadt Mini-München: 27. Juli bis 14. August, Mo bis Fr von jeweils 10 bis 17 Uhr

In der Spielstadt Mini-München können Kinder und Jugendliche zwischen 7-15 Jahren arbeiten, studieren, Geld verdienen, konsumieren, bauen, Freunde treffen, Politik machen und vieles mehr. Sie ist das größte Ferienprogramm der Landeshauptstadt. Aufgrund der Corona-Pandemie findet Mini-München in diesem Jahr dezentral statt. Zum ersten Mal in ihrer 40-jährigen Geschichte verteilt sich Mini-München auf mehrere Stadtteile: Nord, Mitte, West und Ost. Die 100 Betriebe und Einrichtungen der Spielstadt finden sich an 40 Orten in ganz München.

Der Spieleinstieg ist in jedem Stadtteil möglich und die Teilnahme – wie immer – kostenlos.

Weitere Informationen unter: www.mini-muenchen.info