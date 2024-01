Spektakuläre Show – Holiday on Ice „No Limits“ in der Olympiahalle München

Die Jubiläumsshow zum 80. Geburtstag von Holiday on Ice „No Limits“ wurde gestern mit Stargast Vanessa Mai eröffnet. NO LIMITS ist rasant, revolutionär und eröffnet unendliche Welten voller spannender Unterhaltung und zauberhafter Überraschungen.

NO LIMITS wird der Tradition 80-jähriger Eisshow-Geschichte gerecht und durch den Einsatz hochmoderner Technologien und Elemente gleichzeitig zu einer visionären Inszenierung, die keine Grenzen kennt. Die weltbesten Eiskunstläufer:innen entfesseln auf und über der Bühne eine wahre Symphonie der Bewegung und ziehen das Publikum mit ihrer Präzision und Leichtigkeit in ihren Bann. Die Zuschauer:innen bekommen verblüffende Performances, waghalsige Stunts und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau. Ob anspruchsvolle Sprünge, beeindruckende Ensemble-Choreografien oder emotionale Neuinterpretationen klassischer HOLIDAY ON ICE Elemente – NO LIMITS vereint all das und überwindet auch hier Grenzen.

Die Show im Olympiapark München könnt ihr noch bis 7. Januar 2024 erleben.

