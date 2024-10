Stadtbibliothek: 1. Münchner Hip-Hop-Fachtag im HP8

Am Samstag, 2. November, ab 9 Uhr veranstaltet die Münchner Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Bezirksjugendring Oberbayern, dem Kreisjugendring Ebersberg, AusARTen, 5elements, step2diz und Refugio München den 1. Münchner Hip-Hop-Fachtag in der Stadtbibliothek im HP8, Hans-Preißinger-Straße 8. Dieser lädt dazu ein, die Geschichte, das Revolutionäre und Transformative an Hip-Hop kennenzulernen, auszuprobieren und zu diskutieren. Gemeinsam mit Hip-Hop-Künstler*innen können Pädagog*innen und Hip-Hop-begeisterte Menschen neue Perspektiven für die Einbindung und Anwendung von Hip-Hop in Pädagogik in ihrem spezifischen Bildungs-Kontext gewinnen.

Das Programm des Fachtages sieht folgende Angebote vor:

– 9.30 bis 12 Uhr: Hip-Hop Kultur in der pädagogischen Praxis: Panel und Vorträge für Multiplikator*innen

– 13 bis 18 Uhr: Step Into The Cypher Workshops

– 19 Uhr: Hip-Hop On Stage: Konzert, Jam, DJs

Der Eintritt ist frei.

Online-Anmeldung für das Panel (Anmeldeschluss ist am 28. Oktober) unter https://jugend-oberbayern.de/veranstaltung/fachtag-hip-hop-evolution-of-education-die-transformative-kraft-der-hip-hop-kultur.

Online-Anmeldung für die Workshops unter https://jugend-oberbayern.de/veranstaltung/hip-hop-workshops-fuer-jugendliche-und-junge-erwach-sene-jugendkultur-als-beitrag-zu-einer-demokratischen-gesellschaft.

Mehr Infos unter https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen/details/hip-hop-evolution-of-education-29427.