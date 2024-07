Stadtbibliothek am Harras bleibt

OB Reiter und SPD/Volt setzen sich für zügigen Umbau ein

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und die SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat geben ein klares Bekenntnis zur Stadtbibliothek am Harras ab. Eine Schließung der in Sendling beliebten Einrichtung stand und steht für sie nicht zur Debatte. Vielmehr soll der Standort in Zusammenarbeit mit der Münchner Wohnen modern saniert werden und zusätzlich Platz für Azubi-Wohnen entstehen.

Dass das Gebäude in Sendling saniert werden muss, steht bereits länger fest. Um das für das Viertel wichtige Projekt trotz finanziell angespannter Haushaltslage der Stadt voranzutreiben, wird die städtische Wohnungsbaugesellschaft Münchner Wohnen die Sanierung übernehmen. Dafür hat die SPD sich eingesetzt.

In den kommenden Wochen werden in Gesprächen mit der Stadtverwaltung, den örtlichen Politik*innen, den derzeitigen Nutzer*innen und der Münchner Wohnen die Details der Maßnahme geklärt. Die SPD schlägt vor, neben einer modernen Bibliothek im unteren Teil des Gebäudes in den oberen Stockwerken bezahlbare Wohnungen für Auszubildende zu schaffen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter sagt:

„Gerade in Sendling ist es wichtig, dass für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft wohnortnah eine Bibliothek erhalten bleibt. Ich habe deshalb bereits vor Wochen meine Verwaltung gebeten, eine Lösung für den Erhalt der Stadtbibliothek am Harras zu finden und dafür zu sorgen, dass im Gebäude auch Azubi-Wohnen entstehen kann. Die Kombination von Bibliothek und bezahlbarem Wohnen für Auszubildende finde ich ideal.“

Und Julia Schönfeld-Knor, SPD-Stadträtin, sagt:

„Die Stadtbibliothek am Harras ist einer der ältesten und erfolgreichsten Bücherei-Standorte, die wir in unserer Stadt haben. Für uns stand sie nie zur Disposition. Wir übergeben die Sanierung der Münchner Wohnen, damit wir das Projekt schneller umsetzen können. Wie in Riem stellen wir uns am Harras eine moderne Bibliothek mit Open Library Konzept vor, also mit familienfreundlichen Öffnungszeiten, und darüber Azubi-Wohnen.“