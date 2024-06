Stadtwerke München kommen einen großen Schritt weiter im Ausbauprogramm zu den Toilettenanlagen im ÖPNV

Im Ausbauprogramm für ÖPNV-Toilettenanlagen wurde beschlossen, dass insgesamt durch die SWM 59 öffentliche Toilettenanlagen saniert werden sollen. Davon wurden bereits 31 Toilettenanlagen saniert und befinden sich im Betrieb. Weitere 15 Anlagen sind derzeit noch im unsanierten Zustand geöffnet, werden jedoch noch schrittweise saniert. Zu den 13 öffentlichen Toilettenanlagen, die derzeit wegen Sanierung geschlossen waren, teilen die SWM wie folgt den aktuellen Stand mit:

Am Mittwoch, 26. Juni, sind die ersten sechs Anlagen (Neuperlach Süd, Klinikum Großhadern, Messestadt Ost, Hasenbergl, Milbertshofen, Feldmoching) wiedereröffnet worden. Am Dienstag, 2. Juli, wird noch eine weitere Anlage (Westfriedhof) wiedereröffnet. Anschließend sind die Eröffnungen für die Anlagen Trudering und Odeonsplatz bis Ende September geplant. Die verbleibenden vier Anlagen (Studentenstadt, Josephsplatz, Kolumbusplatz, Karl-Preis-Platz) werden voraussichtlich bis Ende 2024 wiedereröffnet.

Für die leider langen Sanierungszeiten der Toilettenanlagen gibt es unterschiedliche Gründe. Bei sieben Anlagen waren nach der elektrotechnischen Abnahme durch die Genehmigungsbehörden noch Ausbesserungsmaßnahmen erforderlich. Weitere Gründe für die lange Sanierungszeit waren Änderungen beim Genehmigungslauf, technische Probleme sowie derzeit lange Lieferzeiten. Um diese Probleme zukünftig zu vermeiden, haben die SWM ein klares Ziel: durch frühzeitige Vorratshaltung und Genehmigungsprozesse werden die Schließzeiten von neu zu sanierenden Toilettenanlagen deutlich verringert werden.

Dazu Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Öffentlich zugängliche Toiletten sind ein wichtiges Thema für die Bürgerinnen und Bürger. Ich habe daher immer wieder darauf gedrängt, dass die Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen in München konsequent und deutlich erhöht werden. Ich freue ich mich daher sehr, dass sieben weitere Toiletten eröffnet werden und für die vier verbleibenden zu sanierenden Anlagen in den U-Bahnstationen jetzt ein Ende absehbar ist. Darüber hinaus plant die Stadt München auch in den stark frequentierten Parks und Quartierszentren weitere Anlagen zu errichten.“