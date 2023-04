Startsprung in den Sommerjob: Motivierte Rettungsschwimmer*innen für die kommende Sommersaison gesucht

Motivierte Rettungsschwimmer*innen für die kommende Sommersaison gesucht: Wer von Mitte April bis Mitte September einen verantwortungsvollen Job in einem der acht Münchner Freibäder übernehmen möchte, kann sich bei einem weiteren Bewerbungstag am 14. April im Michaelibad bei den Kolleg*innen vor Ort informieren, bewerben und auf Wunsch auch gleich Teile der Prüfung für den Rettungsschein in Silber ablegen.

Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung. Infos und die Anmeldung für den Bewerbungstag gibt’s auf www.swm.de/bewerbungstag-am-pool.