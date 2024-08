Stefan Kröll präsentiert den offiziellen Sammlerkrug Oktoberfest 2024

Stefan Kröll präsentiert in diesem Jahr den offiziellen Sammlerkrug der Landeshauptstadt München zum diesjährigen Oktoberfest. Der Krug zeigt das farbenfrohe Siegermotiv von Annika Mittelmeier, die sich mit ihrem Entwurf beim diesjährigen Motivwettbewerb durchsetzen konnte.

Stefan Kröll ist Feuerwehrmann, Schreinermeister und Kabarettist. Der gebürtige Feldkirchner lässt das Publikum mit seinem messerscharfen Blick Bayern und die Welt mit anderen Augen sehen und beweist dabei großes komödiantisches Talent, vorgetragen natürlich im schönsten Dialekt. Seit 2008 begeistert er das Publikum der Kabarett-Bühnen im Freistaat. „Aufbruch“ heißt sein aktuelles Programm, mit dem er seit Anfang 2022 auf Tour ist. (Vertiefende Informationen: https://www.kabarett-kroell.de/)

.

Musikalisch unterstützt wird Kröll von Roland Hefter sowie den Sechzger-Musikanten, die heuer ihre Premiere auf der Wiesn geben und erstmals beim Trachten und Schützenzug mitmarschieren. Am Montag (30.9) spielt die Gruppe zudem im neuen Musikantenzelt „Boandlkramerei“ auf der Veranstaltung Oide Wiesn auf. Gegründet wurde die Musikabteilung des TSV 1860 München vor gut drei Jahren und ist seitdem in München und im Umland aktiv.

Sympathisch und farbenfroh – das offizielle Plakatmotiv 2024 ist ein fröhlicher Willkommensgruß an alle Besucher der Wiesn. Das einzigartige Lebensgefühl, das sich beim Schlendern über das Oktoberfest einstellt, vermittelt der Siegerentwurf von Annika Mittelmeier. Das lächelnde Münchner Kindl im Zentrum ist der plakative Blickfang und steht symbolisch für die Gastfreundlichkeit und Weltoffenheit Münchens und des Oktoberfests. Die 33-jährige Annika Mittelmeier verbindet als original „Münchner Kindl“ mit dem Oktoberfest zahlreiche schöne Erinnerungen. Nach einem Kunst- und Multimedia-Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München ist sie seit 2016 als Grafikerin und Designerin tätig. Das Siegermotiv schnitt auch im Online-Voting der User auf dem offizielle Stadtportal muenchen.de gut ab und erreichte dort den 2. Platz.

Der streng limitierte Festkrug der Stadt München erweitert die 1978 begonnene Reihe von begehrten Sammlerkrügen. Tonkrüge, auch Keferloher genannt, werden aus grauem Steinzeug hergestellt und verkörpern seit über 100 Jahren eine urbayerische Tradition.

Der offizielle Festkrug ist auch mit Zinndeckel erhältlich. Ausgewählte Münchner Originale werden traditionell auf dem handgearbeiteten Zinndeckel geehrt. Dieses Jahr wird die Vortragskünstlerin und Volkssängerin Bally Prell (1922 – 1982) porträtiert.

Mit ihrer ungewöhnlich tiefen Tenorstimme und ihren bemerkenswerten musikalischen Fähigkeiten trat sie schon in jungen Jahren öffentlich auf. Ihr Durchbruch erfolgte 1953 – nicht auf dem Konzertpodium, sondern auf der Volksbühne am Platzl mit einer parodistischen Nummer. Zum 31. Geburtstag bekam sie von ihrem Vater das Lied „Die Schönheitskönigin von Schneizlreuth“ geschenkt, das er speziell für sie schrieb – eine Parodie auf die damals populären Miss-Wahlen.

Die Firma Rastal in Höhr-Grenzhausen/Westerwald stellt die Sammlerkrüge in einer streng limitierten Stückzahl her. Der Serienmaßkrug 2024 kostet 29,50 Euro, mit Zinndeckel 49 Euro. Der Sammlerkrug 2024 ist im offiziellen Shop (shop.oktoberfest.de) erhältlich sowie im Souvenirhandel auf der Festwiese und in den offiziellen Tourist Informationen von München Tourismus im Rathaus und am Hauptbahnhof. Zudem ist der Krug im Paket zur Wiesn von München Tourismus enthalten (einfach-muenchen.de/wiesnpaket).

Anlässlich der Krugvorstellung präsentieren weitere offizielle Lizenzpartner des Oktoberfest ihre neuen Produkte.