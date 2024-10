Sternenflotte 2024 der Weihnachtshafen über Sendling – Alte Utting

Vom 05.12. – 30.12.2024 verwandelt sich die Alte Utting in die Sternenflotte.

In diesem Jahr liegt der Fokus auf der Piratenbucht, dem Bereich hinter dem Schiff, in dem sich alle Stände und die Bühne mit täglichem Live-Musik Programm befinden werden.

Ebenso stellen lokale Kunsthandwerker: innen ihre Produkte zu Verkauf.

Die Eisstockbahn, welche im letzten Jahr ihr Debüt hatte, wird erneut für Spaß für Groß und Klein sorgen. Auch der Bio-Glühwein wird dieses Jahr wieder bei einem Schnäppchen Preis von 4,00€ liegen.

Tägliche kostenlose Konzerte bieten nicht nur erfahrenen Musiker: innen, besonders aber auch jungen und aufstrebenden Künstler: innen, Auftrittsmöglichkeiten. Von folkigen Songs von Lisa Fitzek bis zu Singer Songwriter: innen wie Cathérine, Melli Zech, Plausch. Samuel Wimmer, oder Prama Lama ist für alle etwas geboten. Zusätzlich sind Märchenlesungen mit Claudia Schleich, Kasperle Theater sowie Kinderschminken am Nikolaustag geplant.

Über Allem steht das friedvolle Miteinander und die entspannte lockere Atmosphäre, die auch als Rückzugsort in der stressigen Vorweihnachtszeit fungieren soll.

Besucher: innen sollten ebenfalls einen Blick in das diverse Sortiment der Händler: innen werfen und etwas abkaufen, um die Weihnachtsmarktstände zu unterstützen.

Von Fahrradtaschen, Kerzen, Seifen, Honig, Keramik, Fairtrade, bis hin zu Schmuck ist alles handgefertigt und es steckt sehr viel Energie und Liebe in jedem einzelnen Produkt.

Infos unter: alte-utting.de

Die Öffnungszeiten des Marktes:

05.12. – 08.12.

12.12. – 15.12.

16.12. – 23.12.

25.12. – 30.12. (Kunstausstellung)

Montag-Mittwoch 16-22Uhr

Donnerstag 16-22Uhr

Freitag 16-22Uhr

Samstag 14-22Uhr

Sonntag & feiertags 14-22Uhr