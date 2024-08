SUPERBLOOM FESTIVAL – Die wichtigsten Informationen für Besucher*innen

Das sind die wichtigsten Informationen zum SUPERBLOOM Festival 2024



Der Countdown läuft: Am 07. und 08. September ist es soweit, das SUPERBLOOM Festival startet erneut auf dem Münchner Olympiagelände. Das Festival stößt auf großes Interesse in und um München: So werden am Festivalwochenende rund 50.000 Besucher*innen pro Tag erwartet. Das Festival ist fast vollständig ausverkauft, wer daher noch kein Ticket besitzt, sollte sich schnell eines der letzten 2-Tages- oder Tages-Tickets sichern. Ein Restkontingent ist derzeit noch verfügbar.

Um allen Besucher*innen ein reibungsloses und ausgelassenes Wochenende mit bleibendem Eindruck zu ermöglichen, möchten wir im Folgenden über die wichtigsten Eckpunkte des Festivals informieren.



Wann und wo findet das SUPERBLOOM Festival statt?

Am Samstag, den 07. September und Sonntag, den 08. September 2024 jeweils von 10.00 Uhr bis 24.00 Uhr im Olympiapark und Olympiastadion.

Gibt es einen Livestream?

ARTE bringt das Festival-Feeling direkt ins Wohnzimmer: An beiden Tagen des SUPERBLOOM Festivals werden ausgewählte Auftritte über ARTE Live sowie teilweise zeitversetzt auf https://www.arte.tv/de/arte-concert/ übertragen.

Welche Acts sind auf dem SUPERBLOOM Festival geboten?

Beim SUPERBLOOM erwartet die Besucher*innen ein erstklassiges Line-Up. Von Calvin Harris, Sam Smith, OneRepublic, CRO, Shirin David über Podcasts wie Mord auf Ex und Galerie Arschgeweih, bis hin zu Niall Horan, Louis Tomlinson, Rin, Jorja Smith, Loreen, Tokio Hotel und Lesungen von unter anderem Ilona Hartmann und Phia Quantius ist ein hochkarätiges SUPERBLOOM Line-Up für 2024 geboten. Darüber hinaus werden zahlreiche Newcomer*innen erwartet.

Den Zeitplan mit allen Spielzeiten der Artists, sowie den Panels und Workshops der Experience-Bereiche finden Sie HIER

Wodurch sticht das SUPERBLOOM hervor?

Das SUPERBLOOM ist mehr als ein reines Musikfestival: An zwei Tagen erwarten die Besucher*innen neben nationalen und internationalen Superstars auf mehreren Bühnen auch zahlreiche Experience-Bereiche mit unterschiedlichen Unterhaltungsschwerpunkten. Dazu zählen unter anderem das Lifestyle-Fashion-Sports-Areal District4, sowie YourPlanet und SuperBrain für Themen rund um Nachhaltigkeit, Wissenschaft, Medizin und Forschung. Die Areas Spectacular Ground und MiniBloom sind künstlerisch anmutend und bieten Abenteuer für die ganze Familie. Die Highlights der Experience-Bereiche sind wie folgt:

District4

Ein abwechslungsreiches Programm voller kreativer Highlights erwartet die Besucher*innen in der Area District 4. Beim „GARBAGE CATWALK” werden Alice Francis & Band mit einer einzigartigen Performance das Publikum begeistern. Zudem gibt es zwei spannende Live-Podcasts: „Tratsch & Tacheles“ mit Hadnet Tesfai und Tarik Tesfu, die unter dem Titel „Grüße aus der Rente“ zu humorvollen Diskussionen einladen, sowie „Gleich & Gleicher“ mit Mia Heresch und Gästen, die darüber sprechen, wie Musik die Welt gerechter machen kann. Die Fashionperformance der „AMD – Akademie Mode & Design” sowie eine beeindruckende „Voguing Performance & Workshop” mit Xena Miyake Mugler und weiteren Künstler*innen runden das Programm ab.

MiniBloom

In der zauberhaften Welt des MiniBlooms können sich unsere jüngsten Festivalbesucher*innen ab 6 Jahren auf ein vielfältiges Programm freuen. Hier gibt es zahlreiche Spielstationen, kreative Bastelangebote und jede Menge Überraschungen, die die Fantasie der Kinder anregen. Neben dem freien Spielen und Toben sorgen spezielle Kids-Acts für Unterhaltung: Deniz & Ove, Eule & Lerche, Nilsen und Kool Katz bieten mit ihren einzigartigen Auftritten und Mitmachaktionen ein unvergessliches Erlebnis für die kleinen Festivalfans.

Spectacular Ground

Auf dem Spectacular Ground erwartet die Festivalbesucher*innen ein faszinierendes Programm voller artistischer Höhepunkte. „Die Staatliche Artistikschule Berlin” feiert ihr zwanzigjähriges Jubiläum mit einer beeindruckenden Show, in der junge Talente gemeinsam mit Künstler*innen der Ecole Nationale de Cirque aus Montreal und der Berliner Tanzschule SENECA Intensiv spektakuläre Balanceakte präsentieren. Die Hip-Hop-Crew „Just Us feat. Tribal Soul”, eine der erfolgreichsten Formationen Deutschlands, wird das Publikum mit ihren preisgekrönten Performances begeistern. Abgerundet wird das Programm durch eine atemberaubende Vertikaltuchperformance der „Stonebite Studios” aus München, die Eleganz und akrobatisches Können vereint.

SuperBrain

Ein spannendes Programm, das Wissenschaft und Kreativität auf besondere Weise verbindet, erwartet die Festivalbesucher*innen bei SuperBrain. Bei „Stratoflights“ können Gäste ihre Wünsche aufschreiben, die dann mit einem Wetterballon bis an den Rand des Universums in die Stratosphäre geschickt werden – ein einzigartiges Erlebnis, das für Samstag um 14 Uhr geplant ist. „Nürnberg forscht” lädt das Publikum ein, sich bei einer Citizen Science Aktion mit dem Thema Vielfalt auseinanderzusetzen, indem sie auf dem gesamten Gelände Umfragen durchführen. Ein weiteres Highlight ist die Science Show „Circus of Science“ vom Deutschen Museum, die spektakuläre Experimente aus Hollywood-Filmen auf die Probe stellt.

Your Planet

Bei Your Planet erwartet die Besucher*innen eine spannende Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen Themen. Die interaktive Ausstellung „Ukraine in Miniatur“ hebt die Bedeutung des kulturellen Erbes der Ukraine hervor. Mit 3D-Modellen, Videos und einer VR-Tour zeigt die Ausstellung zerstörte kulturelle Wahrzeichen und betont die europäische Bedeutung der Ukraine. Die „Stiftung Pfennigparade” fördert Inklusion und lädt dazu ein, mithilfe eines Alterssimulationsanzugs und eines Rollstuhlparcours die Barrieren im Alltag von Menschen mit Behinderung selbst zu erleben.

Wie viel kostet der Eintritt?

Das 2-Tage-Ticket für Samstag & Sonntag ist ab 219 EUR erhältlich. Next Generation-Tickets für 16 & 17-Jährige werden zu einem vergünstigten Preis von 129 EUR und Kids-Tickets von 6 bis 15 Jahren für rund 50 EUR angeboten. Tagestickets sind ab 129 EUR erhältlich. Diese und weitere Ticketkategorien sind unter www.superbloom.de erhältlich.

Unter 18 bzw. 15 Jahren ist der Eintritt mit einem Erwachsenen Ticket nicht genehmigt. Kids Tickets von 6 bis 15 Jahren sind nur in Verbindung mit einem Erwachsenen-Ticket erhältlich.

Den offiziellen Geländeplan des diesjährigen SUPERBLOOM finden Sie hier > Gelaendeplan

Es gibt drei Zugänge zum Festivalgelände. Alle Kategorien haben an jedem Einlass Zugang. Zu beachten sind auch die Fast Lane Eingänge für Premium- und Comfort Ticket-Besitzer*innen sowie die Family Lane Eingänge für Familien.

Anreise zum Festival

Das SUPERBLOOM ist ein autofreies Festival. Daher werden alle Besucher*innen des Festival gebeten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das SUPERBLOOM Ticket beinhaltet eine freie Fahrt im MVV Netzwerk zum und vom Festival.

Alternativ ist eine Anreise mit dem Fahrrad möglich, vor Ort werden ausreichend Fahrradparkplätze zur Verfügung stehen.

Das SUPERBLOOM stellt vor Ort keine Autoparkplätze zur Verfügung.

Schließung des Olympiaparks und Umleitung

Der Olympiapark wird aufgrund des SUPERBLOOM Festivals in Teilen von Freitag, 06.09.2024 ab 18.00 Uhr bis Montag, 09.09.24, 6.00 Uhr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Awareness und Inklusion auf dem Festival

Damit das Festival-Wochenende für alle ein Vergnügen wird, ist den Festival-Veranstaltern der rücksichtsvolle Umgang mit der Umwelt und ein respektvolles, harmonisches Miteinander sehr wichtig. Das SUPERBLOOM Festival steht für Aufgeschlossenheit, Toleranz, Respekt und Solidarität ein. Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Homo-/Bi- und Transphobie, Ableismus oder jede andere Form von Diskriminierung und Belästigungen werden auf dem Festivalgelände nicht toleriert.

Die freundlichen BUDDIES von „Inklusion Muss Laut Sein” sind sowohl an zwei festen Standorten, als auch auf dem Gelände anzutreffen und können sogar als persönliche Begleiter*innen für das Festival angefragt werden.

Des Weiteren gibt es im Olympiastadion zwei besondere Orte für Menschen mit Mobilitätseinschränkung. Es gibt ein Rollipodest am kleinen Marathontor sowie Rolliplätze im Umlauf der Gegengeraden. Die NeoNeo Stage verfügt ebenfalls über ein Rollipodest. Gleichsam gibt es Plätze reserviert für Menschen mit anderen Einschränkungen wie z.B. leichte Mobilitätseinschränkungen, Hypersensibilität, Sehbeeinträchtigung (falls gewünscht) und weitere. Bei Wortbeiträgen und Panels werden Gebärdendolmetscher und Dolmetscherinnen auf der Bühne sein.

Auch das AWARENESS-Team „WO GEHT’S NACH PANAMA“ wird während des gesamten Festivals entweder in Panama, dem ruhigen Rückzugsort, oder mobil auf dem Festivalgelände unterwegs. In ihren pinken Westen helfen sie den Besucher*innen in Situation, die die persönlichen Grenzen überschreiten oder Unbehagen bereiten.

Das SUPERBLOOM nimmt in diesem Jahr zudem am Projekt der KVR “Sicher durch die Nacht” teil. So ist es möglich das Frauen einen Taxigutschein beim Awarenessteam erhalten können. Mehr Infos dazu finden Sie hier: Link

Sicherheit und Gesundheit

Durch eventuell hohe Temperaturen während des SUPERBLOOM Festivals, ist es wichtig, dass die Besucher*innen ausreichend Wasser trinken, um ihren Körper angemessen zu versorgen. Auf dem Gelände stehen daher kostenfreie Trinkwasserstationen zur Verfügung. Das dort bereitgestellte Wasser wird direkt von den Wasserhähnen des Olympiastadions und der Olympiahalle entnommen und entspricht den Standards für Trinkwasserqualität.

Speziell geschulte Sicherheitssprecher*innen begleiten die Besucher*innen durch den Tag und informieren über aktuelle Geschehnisse, besonders in Bezug auf Sicherheit. Besucher*innen werden gebeten, aufmerksam zuzuhören, da wichtige Sicherheitsinformationen vermittelt werden, um das Festival gemeinsam zu genießen.

DO’s and DON’Ts

Vor dem Festival sollte ein Blick in den Wetterbericht geworfen werden. Die Veranstaltung findet im Freien statt, daher wird dringend geraten, Sonnenschutz oder Regenjacken mitzubringen.

Größere Taschen als DIN A4 sind aus Sicherheitsgründen auf dem Gelände nicht erlaubt. Kleinere Taschen wie Gürteltaschen, Handtaschen, Jutebeutel oder kleine Rucksäcke sind erlaubt und werden an den Eingängen kontrolliert. Reisegepäck und größere Taschen können nicht mitgenommen werden.

Gehörschutz wird für Personen mit empfindlichen Ohren empfohlen, insbesondere für Kinder, um ihre Ohren zu schützen.

Jugendschutz

Das SUPERBLOOM Festival bietet Abenteuer und unvergessliche Erlebnisse für Menschen jeden Alters. Wir bitten Eltern darum, sich vor dem Besuch intensiv mit dem Jugendschutzgesetz vertraut zu machen und diesen während des Festivals zu beachten.

Wichtig zu betonen ist, dass Kinder unter 6 Jahren generell keinen Zutritt zum Festival haben und Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum 15. Lebensjahr, nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen können. Kinder müssen auf dem gesamten Gelände immer in Begleitung sein.