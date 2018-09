Tag der offenen Tür an der TUM: Wissenschaft hautnah erleben am Campus Weihenstephan

Spannende Einblicke in die Welt von Wissenschaft und Forschung, mit Experimenten, Führungen, Präsentationen und Vorträgen – zur Feier ihres 150-jährigen Bestehens lädt die Technische Universität München (TUM) am Samstag, 13. Oktober 2018 ein zum Tag der offenen Tür. Von 11 bis 18 Uhr öffnen sich die Türen an allen TUM-Standorten, der Life Science-Campus Freising bietet rund 90 Programmpunkte für alle Altersgruppen an.

150 Jahre Culture of Excellence, 150 Jahre Innovation: Mit ihrer vielfältigen Arbeit erschaffen die Forschenden der Technischen Universität München die Wissensbasis für unsere Zukunft. Der Tag der offenen Tür bietet die Gelegenheit, an allen TUM-Standorten in die Wissenschaft einzutauchen: Neben München, Garching, Freising und Straubing öffnen auch das Oskar von Miller-Institut in Obernach, die Limnologische Station Iffeldorf sowie das Geodätische Observatorium Wettzell ihre Türen für interessierte Besucher. Am Standort Freising werden an diesem Tag die Life Sciences zum Erlebnis – von den Agrar- und Gartenbauwissenschaften über Biowissenschaften, Brauwesen & Lebensmitteltechnologie, Ernährungswissenschaft, Lebensmittelchemie und Forstwissenschaften bis hin zur Landschaftsarchitektur & Landschaftsplanung.

Werbung / Anzeige

Hören Sie Pflanzen singen, spüren Sie den FC Bayern-Rasen unter Ihren Füßen und sehen Sie Labore, Klimakammern sowie Forschungsbrauerei und -bäckerei von innen. Fliegen Sie mit einer Agrar-Drohne virtuell über Freising, verfolgen Sie den Weg von Speiseeis in Ihrem Körper und stellen Sie selbst einen Mini-Putzroboter oder Pfefferminztabletten her. Beobachten Sie 3D-Baumvermessung per Laserscanner, lernen Sie „Aliens“ in der Moosach kennen und lassen Sie Ihre DNA isolieren. Staunen, Lernen, Mitmachen – rund 90 Vorträge, Führungen, Präsentationen, Ausstellungen, Interaktionsangebote und Experimente machen den TUM-Campus Weihenstephan am 13. Oktober zum Top-Ausflugsziel für Groß und Klein. Alle Angebote sind selbstverständlich kostenlos!

Die meisten Aktionen laufen über den ganzen Tag hinweg, andere werden mehrmals wiederholt. Für einige Angebote kann man sich vorab online oder vor Ort persönlich anmelden, auf dem Campus und zu abgelegeneren Veranstaltungsorten verkehren Gratis-Busse. Zusätzliche Abwechslung für Familien bieten u.a. ein Spaß-Parcours mit Trettraktoren und Übungs-Melkkuh, die Show-Vorführungen der Werkfeuerwehr Weihenstephan sowie Hüpfburg, Torwandschießen und verschiedenste Bastel- und Geschicklichkeitsspiele. Vielfältige kulinarische Angebote und ein kulturelles Begleitprogramm runden den Tag der offenen Tür am TUM-Campus Weihenstephan ab.

Tipp: Im Hörsaal 15 des Zentralen Hörsaalgebäudes (Maximus-von-Imhof-Forum 6) findet unter dem Titel “TUM Campus Weihenstephan – Ansichten und Aussichten” um 11.00 Uhr eine einstündige Eröffnungsveranstaltung mit Musik statt. Um 15.00 Uhr wird der Hörsaal dann zur Bühne für einen kurzweiligen Science Slam, der in 90 Minuten sechs ganz verschiedene Forschungsthemen unterhaltsam präsentiert.

Weitere Informationen:

Online-Programm unter www.tum.de/tag-der-offenen-tuer (verfügbar spätestens Anfang Oktober)

Die Website bietet vielfältige Filterfunktionen (z.B. für bestimmte Interessensgebiete oder Zielgruppen) und die Möglichkeit, sich vorab für limitierte Programmangebote anzumelden. Zusätzlich kann man eine ganz persönliche Besuchsliste für den 13. Oktober erstellen und die einzelnen Events in den eigenen Online-Kalender übertragen.