Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr – 12.000 glückliche Kinderaugen

Feuerwachen 2, 4 mit Freiwilliger Feuerwehr, 8 und 10

Ein voller Erfolg war der Tag der offenen Tür auch auf den vier teilnehmenden Feuerwachen im Stadtgebiet. Es war ein wunderbarer Tag für Besucherinnen und Besucher und die Feuerwehrleute.

Eine leise Mädchenstimme hört man schüchtern über den Funkkanal mit einem süßen „Hallo ist da wer“, Kinder toben auf den Hüpfburgen, löschen die Flammen an der Spritzwand, klettern durch die ausgestellten Fahrzeuge oder verfolgen gespannt die Vorführungen. Die Erwachsenen unterhalten sich mit den Feuerwehrleuten, stellen interessierte Fragen, wiederholen Erste Hilfe. Es war für alle was dabei. Brandeinsätze wurden simuliert, Autos zerschnitten, Spraydosen knallten im Feuer, Höhenretter seilten sich ab und brennendes Fett explodierte. Bei den Rundgängen durch die Feuerwachen gab es Einblicke in das Leben auf der Wache. Wo wird gekocht, Sport gemacht und wo ruht man denn eigentlich. Das Rutschen an den Stangen in die Fahrzeughallen wurde gezeigt. Die Freiwillige Feuerwehr München zeigte ihre Spezialeinheiten wie die Flughelferstaffel, die Motorradstaffel, ein Wasserfördersystem mit Großpumpen und vieles mehr.

Und es herrschte eine tolle Stimmung auf den Feuerwachen. Auch wenn man manchmal in der Warteschlange stand, um sich zu Verpflegen oder in einen Rettungshubschrauber wollte. Denn es war viel los, sehr viel sogar. Mehr als 15.000 Besucherinnen und Besucher zählten die Feuerwachen bis zum Ende der Veranstaltung um 17.00 Uhr. Und es gab schöne Geschichten, die es nur am Tag der offenen Tür so geben kann. Der junge Samuel hatte extra für die Feuerwache gebastelt. Er brachte sein Kunstwerk „flammendes Inferno“ mit und schenkte es dem zuständigen Wachabteilungsführer. Und beim Aufräumen fanden Feuerwehrleute einen Geldbeutel. Was tun? Ganz einfach. Mal schauen wem er gehört und ab ins Auto. An der Haustüre klingeln und dann – große Augen.

Mit den Worten: „Sie waren heute bei uns zu Besuch, jetzt besuchen wir sie auch“ stellten sich die Feuerwehrmänner vor. Um die Verwunderung nicht noch größer zu machen, wurde dem Familienvater sein verlorener Geldbeutel übergeben. Die Kinder schwärmten derweil, dass jetzt die Feuerwehr auch noch zu Hause steht.

Es war ein toller Tag und wir möchten Danke sagen. Danke für die vielen Besucherinnen und Besucher, danke für großartige Gespräche, viel Zuspruch und den Austausch miteinander. Und ganz besonders Danke an die Kinder. Der Blick in glückliche Kinderaugen, einfach unbeschreiblich.