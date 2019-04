Tag des Brauchtums am 5. Mai 2019 auf dem Münchner Frühlingsfest

Vom 26. April – 12. Mai 2019 öffnet das Frühlingsfest, von den Münchnern auch liebevoll „die kleine Schwester des Oktoberfests“ genannt, seine Pforten. Endlich wieder eine Gelegenheit, in die Lederhose und ins Dirndl zu schlüpfen – ein kleiner Vorgeschmack auf die “Wiesn“…

Beim Tag des Brauchtums erwartet die Frühlingsfest-Besucher auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm mit boarischer Musi, gepflegtem bayerischen Brauchtum, mit Schuh-Plattlern, Goaßl-Schnalzern und Tänzern.

Ab 11.00 Uhr wird Blasmusik vom Feinsten in den beiden Festzelten. Um 12.00 Uhr eröffnen am Eingang die beiden Blaskapellen der Festzelte Hippodrom und Festhalle Bayerland gemeinsam den Tag des Brauchtums mit einem kurzen Standkonzert… eine richtig schöne bayerische Partie.

Anschließend ziehen die Musikkapellen, die Trachtengruppen, die Kutschen und Pferdewagen gemeinsam durch das Frühlingsfestgelände, gefolgt von den Schaustellern mit ihren Oldtimer-Traktoren.

Ganz im Zeichen eines „Blasmusiknachmittag“ spielen dann die Musikkapellen im Festzelt Bayernland und im Hippodrom. Gigi Pfundmayr singt echte Münchner Lieder zum Mitsingen und Mitschunkeln.

Die Trachtengruppen treten abwechseln in den Festzelten auf. Bei schönem Wetter ziehen sie auch durch das Festgelände und so kann man an den verschiedensten Plätzen auf dem Frühlingsfest wunderbare Trachten-, Tanz- und Musikaufführungen bewundern. Goaßlschnalzer dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Alle Aktionen und wunderbare bayerische Klänge können am Sonntag, den 5. Mai 2019 ab 12.00 Uhr von den Besuchern kostenlos auf dem Münchner Frühlingsfest erlebt werden – in einer stimmungsvollen und einladenden Atmosphäre …

Mitwirkende:

Bayerische Inngau Trachtenverband mit der Gaujugend

GTEV Unterinntaler Vogtareuth mit der Jugendgruppe

Isargau, Sitz München

Trachtenverein D´Wageggler Börwang-Haldenwang mit der Jugendgruppe

Trachtenverein G.T.E.V. Koppachtaler Altusried e.V: mit der Jugendgruppe

Münchner Oktoberfestmusikanten mit Wolfgang Grünbauer und Gigi Pfundmair (Festhalle Bayernland)

Mathias Achatz Oktoberfestkapelle (Hippodrom)

Wann: 5. Mai 2019, 12.00 – ca. 18.00 Uhr (Beginn Musik ab 11.00 Uhr)

Wo: Auf dem Frühlingsfest (26.4. bis 12.5.2019) Theresienwiese, 80331 München

Eintritt: frei