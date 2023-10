TAKE THAT in der Tollwood Musik-Arena 2024

Die britische Boyband-Sensation der 90er am 2. Juli auf dem Tollwood Sommerfestival – Tickets ab Dienstag im Pre-Sale, ab Donnerstag an den bekannten Vorverkaufsstellen.

In intimerem Rahmen als in der Musik-Arena werden Take That im Sommer 2024 nicht zu erleben sein. Neben ihrem Konzert am 2. Juli 2024 auf Tollwood sind nur drei weitere Konzerte in Deutschland geplant. Alle in größeren Locations. Sie sind „Back for good“ und veröffentlichen zudem im November ein neues Album, auf das man gespannt sein darf. Es könnte einer dieser legendären Tollwood-Abende werden, von denen man noch lange spricht. In jedem Fall wird empfohlen Tickets frühzeitig zu sichern. Karten gibt‘s ab Dienstag, 17. Oktober, im Pre-Sale und ab Donnerstag, 19. Oktober, unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim, Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de.

Türen öffnen sich

„Never forget“ – die 90er sind wieder da. Kreischalarm bei allen Auftritten der Boyband; Bravo-Starschnitte von Take That in Jugendzimmern – die britische Band, die sich 1990 in Manchester gegründet hat, hat Musikgeschichte geschrieben. 1996 war Take That bereits die größte Popband Großbritanniens. Acht Nummer-Eins-Alben, ebenso viele Brit Awards und sechs Ivor Novellos, um nur einige Auszeichnungen zu nennen, zeigen die außergewöhnliche Karriere der britischen Pop-Musiker.

2023 sind sie zur Krönung von König Charles III. auf die Bühne im Londoner Hyde Park zurückgekehrt. Mit ihrem neunten Album, das demnächst erscheinen soll und der Tour melden sie sich zurück. Im Jahr 2024 wird die Band ihre euphorische, gemeinschaftliche Live-Show zum ersten Mal an neue Orte bringen. „Türen öffnen sich für uns, und wer weiß, wohin sie führen werden“, sagt Gary Barlow, der sich über dieses neue Kapitel von Take That freut. „Es fühlt sich an, als ob neue Dinge am Horizont auftauchen, und hoffentlich wird dieses Album noch mehr Türen für uns öffnen.“ Aktuell besteht die Band aus den drei Gründungsmitgliedern Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen.

„How deep is your love?“ Die Türen für alle Take That-Fans öffnen sich am 2. Juli 2024 in der Tollwood Musik-Arena – für „This Life“. Karten gibt es für 96,85 Euro (ermäßigt 94,35 Euro) ab Donnerstag, 19. Oktober, unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim. In dieser Woche gehen weitere hochkarätige Konzerte für das Tollwood Sommerfestival in den Vorverkauf. Infos zu den Konzerten unter www.tollwood.de und auf den Social Media-Kanälen von Tollwood: Instagram @tollwoodfestival und Facebook Tollwood.

Veranstaltung: Take That – „This Life Under The Stars – European Tour“

Ort: Musik-Arena (unbestuhlt, freie Platzwahl)

Datum: 2. Juli 2024

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: ab 96,85 EUR/erm. 94,35* EUR

(Im Preis sind die VVK- und die Systemgebühr enthalten.)

Webseite: www.takethat.com