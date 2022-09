Tatort Zukunft auf dem Tollwood Winterfestival

„Tatort Zukunft“ – gemeinsam handeln für eine lebenswerte Welt

Tollwood Winterfestival stellt ab 24. November 17 Ziele der UN für nachhaltige Entwicklung in den Fokus – Festival setzt auf Energieeffizienz – Programm mit Show, Markt und Gastro

MÜNCHEN.

Tatort Theresienwiese im Winter: Es duftet exotisch nach fernen Ländern; Artisten verzaubern mit Akrobatik und Show; bei einem exklusiven Vier-Gänge-Menü in Bio-Qualität im Grand Chapiteau, wohlschmeckenden exotischen Gerichten aus der ganzen Welt, einem Glühbier oder einem köstlichen Tee-Cocktail auf dem „Markt der Ideen“ lässt sich gemeinsam die Vorweihnachtszeit genießen oder beim Eisstockschießen genau zielen – das und noch viel mehr macht das Tollwood Winterfestival vom 24. November bis 31. Dezember zu dem etwas anderen, dem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt. Das Motto in diesem Winter: „Tatort Zukunft“. Denn jetzt heißt es handeln, um die Welt in eine lebenswerte Zukunft zu führen. Damit lenkt Tollwood 2022 den Fokus auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDG), die bereits im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen – darunter auch von Deutschland – unterschrieben wurden.

Eines davon: bezahlbare und saubere Energie für alle, das SDG 7. Angesichts der erwarteten Energieknappheit im Winter setzt Tollwood stärker denn je auf Energiesparen und -effizienz. „Wir reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck, indem wir unseren Energieverbrauch so weit wie möglich verringern und auch auf innovative Heizsysteme setzen“, erklärt Biwi Labermeier, Technischer Leiter bei Tollwood. Eine wichtige Maßnahme ist, dass vieles beim diesjährigen Tollwood Winterfestival open air stattfinden wird. So werden drei Zelte weniger aufgebaut als in den vergangenen Jahren. Geplant sind neben dem Einsatz alternativer Heizungen wie Wärmepumpen betrieben mit 100 Prozent Öko-Strom (wie auf dem gesamten Festival) außerdem das Absenken der Innentemperatur in den Zelten, kaltes Handwaschwasser in den Toiletten und einiges mehr. „Wir stellen gerade alles auf den Prüfstand, um unseren Beitrag zu leisten“, sagt Biwi Labermeier. Er verspricht: „Trotzdem dürfen sich alle auf eine wunderbare Atmosphäre beim Tollwood Winterfestival freuen.“

Jetzt anpacken: Tu Du’s

Erneuerbare Energien und Energieversorgung gehören zu den Fokusthemen im Umwelt-Aktionsort auf dem Tollwood Winterfestival – neben Agrarwende und Ernährungssicherheit sowie Frieden und Gerechtigkeit. „Wir alle sind gefordert, jetzt anzupacken und uns für eine enkeltaugliche Welt einzusetzen – politisch, auf der Straße und zuhause“, betont Daniela Schmid, bei Tollwood zuständig für Umweltthemen. Das Winterfestival setzt die 17 SDGs in Szene und liefert gleich wertvolle Tipps für die Umsetzung: „Tu Du’s“ – beim Winterfestival finden sich viele Anregungen, wie sich jede und jeder, Klein und Groß, Jung und Alt für unsere Zukunft engagieren kann, um künftigen Generationen ein lebenswertes Dasein auf unserem Planeten zu ermöglichen.

Gut für die Seele und die Natur

Klimafreundlich ist auch das Vier-Gänge-Menü in Bio-Qualität, das Holger Stromberg, Chief Culinary Officer von Organic Garden, einst mit 23 Jahren jüngster Sternekoch Deutschlands und lange Küchenchef der deutschen Fußballnationalmannschaft, für das Grand Chapiteau auf dem Winterfestival kreiert hat. „Die Zusammenarbeit zwischen Tollwood und Organic Garden schafft Synergien. Diese bringen uns unserem Ziel näher, die Menschen für die pflanzenbasierte Ernährung zu begeistern“, sagt Holger Stromberg (Foto: Mike Meyer). Mit dem Menü fürs Winterfestival will der Koch Menschen „umbegeistern“, denn die Gäste erleben, dass Ernährung gesund, schmackhaft und gleichzeitig umweltfreundlich und nachhaltig sein kann. Das passt zur Philosophie von Tollwood. Schon seit 2003 gibt es beim Festival im Sommer wie im Winter ausschließlich Lebensmittel zu nahezu 100 Prozent aus biologischer Produktion.

Ein Fest für die Sinne

Vom 24. November bis 31. Dezember richtet die kanadische Compagnie „Machine de Cirque“ im Grand Chapiteau ihr Programm mit Artistik, einer Prise Poesie und einer guten Portion Humor an – und das mit einer Deutschlandpremiere. Die Artisten von Machine de Cirque nehmen das Publikum mit auf eine humorvolle Entdeckungsreise mit Zirkus, Comedy, Tanz und Poesie und haben gleich zwei verschiedene Programme im Gepäck: „Machine de Cirque“ läuft vom 24. November bis 11. Dezember; mit der Deutschlandpremiere von „La Galerie“ verzaubert die kanadische Compagnie vom 13. bis 31. Dezember die Gäste. Dazu wird das außergewöhnliche Vier-Gänge-Menü in Bio-Qualität von Organic Garden und Holger Stromberg serviert.

Außerdem lädt das Festival zum Flanieren auf dem internationalen „Markt der Ideen“ im Bazar-Zelt und auf dem Außengelände sowie zu einer kulinarischen Weltreise in die Foodplaza und an verschiedene weihnachtlich geschmückte Gastro-Stände ein. Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt mit seiner einzigartigen Mischung aus Kultur, Kulinarik und Markt zieht Besucherinnen und Besucher vom 24. November bis 23. Dezember auf der Theresienwiese in seinen Bann – in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Winter-Work-out: Eisstockschießen. Auf fünf Eisstockbahnen lässt sich hier Geschick beweisen oder einfach nur im Freundes- und Kollegenkreis Spaß haben.

Wer das Jahr 2022 feierlich ausklingen lassen will und das neue Jahr stilecht begrüßen möchte, kann sich jetzt schon auf Silvester auf dem Tollwood Winterfestival freuen. Traditionell wird dort gefeiert – und auch dieses Jahr gibt es zwei Optionen: die Silvestergala mit Show und Fünf-Gänge-Menü in Bio-Qualität und die Silvesterparty mit Live-Musik und DJs bis in die frühen Morgenstunden.

Mehr unter www.tollwood.de