Tatverdächtiger nach Callcenterbetrug mittels sog. Schockanruf in Milbertshofen festgenommen

Am Montag, 20.04.2026, gegen 14:25 Uhr, erhielt eine 69-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München einen Anruf eines vermeintlichen Arztes. Der männliche, bislang unbekannte Anrufer stellte sich als Oberarzt eines Universitätskrankenhauses vor.

Der Anrufer gab an, dass sich in diesem Krankenhaus die Nichte der Geschädigten befinden würde. Die Angehörige sei dort stationär aufgenommen worden und würde eine überlebenswichtige Behandlung benötigen. Da die Nichte eigenständig nicht für die Behandlungskosten aufkommen könne, wurde die 69-Jährige gebeten, Geld und Wertgegenstände für die Bezahlung der Behandlung auszulegen.

Zwischen dem Anrufer und der 69-Jährigen wurde deshalb eine Übergabe an der Wohnadresse von Bargeld und Schmuck an eine angekündigte Abholerin vereinbart.

Im weiteren Verlauf konnte kurze Zeit später durch zwischenzeitlich informierte zivile Polizeibeamte eine 18-jährige, tschechische Staatsangehörige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Abholerin angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die 18-Jährige war zu dieser Zeit in Begleitung eines 12-jährigen Mädchens mit tschechischer Staatsbürgerschaft und ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Das strafunmündige Kind wurde in Gewahrsam genommen und nach Verständigung der Erziehungsberechtigten einer Schutzstelle des Jugendamtes überstellt.

Die 18-Jährige wurde anschließend in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Am Folgetag ist sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, welcher Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 61 übernommen.