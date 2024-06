Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung festgenommen – Schwabing

Am Mittwoch, 12.06.2024, gegen 18:10 Uhr, befand sich eine 54-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Hund auf einem Spaziergang auf der Nordseestraße. Dort fiel ihr bei einem Glashäuschen ein ihr unbekannter Mann auf, der sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm und dabei den Blickkontakt zu ihr suchte.

Aus diesem Grund entfernte sie sich von der Örtlichkeit und sprach eine weitere zufällig vor Ort befindliche Passantin auf den Vorfall an. Diese, eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München, kontaktierte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Durch eine sofort zum Einsatzort geschickte Streife der Münchner Polizei konnte der unbekannte Täter im Rahmen einer Nahbereichsfahndung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 37-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach Beendigung der Anzeigenaufnahme von einer Polizeiinspektion aus wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.