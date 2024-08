Tatverdächtiger nach exhibitionistischer Handlung festgenommen – Sendling

Am Dienstag, 20.08.2024, gegen 19:50 Uhr, befand sich eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München in einer Parkanlage in Sendling. Dort beobachtete sie eine männliche Person, welche sexuelle Handlungen an sich selbst durchführte und dabei Blickkontakt zu der 23-Jährigen suchte. Diese verständigte daraufhin über den Notruf die Polizei.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen, einen 53-Jährigen mit Wohnsitz in München, festnehmen. Aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls des Amtsgerichts München wegen zwei Straftaten in München aus dem Jahr 2023 wurde der 53-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Der 53-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.