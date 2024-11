Tatverdächtiger nach versuchter Vergewaltigung festgenommen – Schwabing

Am Samstag, 23.11.2024, gegen 21:45 Uhr, ging eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München alleine im Petuelpark spazieren. Dort näherte sich ihr ein 31-Jähriger mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er brachte die 36-Jährige gewaltsam zu Boden und fasste ihr mit der Hand unter den Pullover. Im weiteren Verlauf zog der 31-Jährige die Hose der 36-Jährigen herunter und war in Begriff sexuelle Handlungen an ihr durchzuführen. Weil sie lautstark um Hilfe schrie, wurden Passanten auf den Vorfall aufmerksam und kamen der Frau zu Hilfe.

Der 31-Jährige ließ von seinem Vorhaben ab und ergriff die Flucht. Einer der beiden Helfer konnte den Tatverdächtigen einholen und den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten übergeben. Der 31-Jährige wurde festgenommen und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Am Folgetag erließ der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft. Die 36-Jährige erlitt bei dem Übergriff keine sichtbaren Verletzungen.

Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.