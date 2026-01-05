Taylor Swift zurück an Doppelspitze der Offiziellen Deutschen Charts

Neues Jahr, alte Bekannte auf dem Thron der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment: Nach dem starken Abrutschen der Weihnachtsmusik übernimmt Superstar Taylor Swift wieder das Zepter. Während „The Fate Of Ophelia“ zum neunten Mal die Single-Hitparade anführt, toppt „The Life Of A Showgirl“ zum zweiten Mal die Album-Auswertung. Zusätzlich bugsiert Swift sechs weitere Platten in die Top 100, darunter „The Tortured Poets Department“ (vier) und „Lover“ (53).

Steil bergauf geht’s auch für die „KPop Demon Hunters“. Der Soundtrack zum Animationsfilm springt von elf auf zwei, der Sommerhit „Golden“ von 41 auf zwei. Rayes „Where Is My Husband!“ komplettiert das Single-Podium. Nur zwei Neueinsteiger sind aktuell vertreten, und zwar der durch TikTok wieder beliebt gewordene 2013er-Song „Tirol“ (DJ Ötzi, 35) und „Don’t Worry“ von Leony (88).

In den Album-Charts ergattern Pink Floyd mit ihrem 50 Jahre alten Klassiker „Wish You Were Here“ die Bronzemedaille. Einziger Neuzugang ist Rapper Nimo. Das zeitgleich zu seinem 30. Geburtstag erschienene Mixtape „30unter30“ debütiert an 76. Stelle. Von insgesamt 53 Rückkehrern kommt Katy Perrys „Teenage Dream“ (23) am besten an.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.