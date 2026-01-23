Schiller euphorisiert die Charts mit zehntem Nummer-1-Album

In einer schwierigen Zeit voller Umbrüche präsentiert Schiller ein positiv gestimmtes Album, das Hoffnung vermittelt und ein buntes Soundspektrum serviert. Die Euphorie färbt auch auf die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ab: Rechnet man das 2020er-Werk „Colors“ hinzu, das Christopher von Deylen unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlichte, markiert „Euphoria” bereits die zehnte Nummer-1-Platte der Elektro-Ikone. Gute Voraussetzungen für Schillers kommende Tour, die ihm im Mai quer durch die Republik führt.

Dazu Schiller/Christopher von Deylen: „Der zehnte Nummer-eins-Erfolg in den Offiziellen Deutschen Album-Charts erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und tiefer Freude. Er ist alles andere als selbstverständlich und gehört nicht mir allein. Mein herzlicher Dank gilt meinem Publikum, das mich über all die Jahre begleitet und getragen hat, sowie meinen musikalischen Wegbegleitern, die mit Leidenschaft, Vertrauen und Kreativität diese Reise möglich machen. Ohne euch wäre all das nicht denkbar.“

Nachdem es in den vorherigen Wochen noch etwas ruhiger zuging, bringen 16 weitere Neueinsteiger jetzt viel Schwung ins Album-Ranking. Die Thrash-Metal-Ikonen von Kreator („Krushers Of The World“, zwei) gehören ebenso dazu wie Superstar Robbie Williams („Britpop“, drei), die K-Pop-Gruppe Enhypen („The Sin: Vanish“, fünf), Rapper A$AP Rocky („Don’t Be Dumb“, sieben) und Singer-Songwriterin Madison Beer („Locket“, acht).

In den Single-Charts machen sich immer mehr Faschingssongs breit. Während die GroßstadtEngel auf Rang 71 für „Gute Laune“ sorgen und die „Karnevalsmaus“ der Brassgruppe Druckluft an 82. Stelle vorbeischnuppert, klettert Breitners „Baby Bell“ von Platz 80 auf 76. Die Spitze besetzt zum zwölften Mal Taylor Swifts „The Fate Of Ophelia“, gefolgt von den beiden Neueinsteigern Jazeek & reezy („Miami“, zwei) und Sängerin Raye („Where Is My Husband!“, drei).

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.