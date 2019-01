The Hound of the Baskervilles – 02. bis 05. Mai 2019 Deutsches Theater München

„Alles, was aus dem Gewöhnlichen herausfällt, ist der Mühe wert berichtet zu werden.“ (Sir Arthur Conan Doyle)

Und so ist das wohl berühmteste Stück von Doyle um Detektiv Sherlock Holmes und seinen kongenialen Partner Watson eine schon an sich durchaus außergewöhnliche Geschichte. Das English Theatre Frankfurt zauberte daraus 2017 zum Ende seiner „strictly British season“ allerdings eine noch aberwitzigere Story – mit Hilfe eines talentierten Schauspieler-Trios, rasanten Rollenwechseln und viel Monty Python-Humor.

Die junge Regisseurin Lotte Wakeham feierte mit The Hound of the Baskervilles ihr Regiedebüt. Dabei wurde sie von den Creatives David Woodhead (Bühnenbild/ Kostüm), Derek Anderson (Lichtdesign) und Andy Graham (Sounddesign) unterstützt.

Die Autoren Steven Canny und John Nicholson nutzen für ihre Neuadaption neben viel Wortwitz und Slapstick auch Elemente des Straßentheaters.

Die Schauspieler schlüpfen mit Hilfe von über 60 Kostümteilen in insgesamt 18 verschiedene Rollen.

Trotz oder wegen der neuen Allgegenwärtigkeit von Sherlock Holmes – von dieser frischen Inszenierung des Weltliteratur-Klassikers war die Presse begeistert. Daher darf sich München auf eine Rückkehr dieses wundervoll selbstironischen und leicht verständlichen englischen Theaterstücks freuen.

Zur Erinnerung: The Hound of the Baskervilles von Sir Arthur Conan Doyle

England, spätes 19. Jahrhundert: Ein alter Fluch lastet auf der Familie der Baskervilles. Seit Generationen scheint ein gespenstischer Vierbeiner die umliegenden Moore des Anwesens zu durchstreifen – und nun möglicherweise den rätselhaften Tod von Sir Charles Baskervilles auf dem Gewissen zu haben. Das ruft den renommierten Detektiv Sherlock Holmes und seinen Partner Dr. Watson auf den Plan. Holmes, als Landstreicher getarnt, geht „under cover“ seinen Ermittlungen nach und findet des Rätsels Lösung letztendlich in der Familiengeschichte der Baskervilles. Doch kann er auch den Fluch brechen?

Regie: Lotte Wakeham

Ausstattung: David Woodhead

Lichtdesign: Derek Anderson

Sounddesign: Andy Graham

Ensemble: Max Hutchinson (Actor 1: Javier, Holmes and more), Simon Kane (Actor 2: John, Watson and more), Shaun Chambers (Actor 3: Jason, Sir Baskerville and more)

