Tötungsdelikt in Milbertshofen – Tatverdächtiger festgenommen

Wie bereits berichtet, kam es am Montag, 03.06.2024, gegen 16:45 Uhr, im Bereich der Schmalkaldener Straße zu einem Streit zwischen zwei Personen. In dessen Verlauf ist ein 24-Jähriger mit Wohnsitz in München lebensgefährlich verletzt worden und verstarb wenig später aufgrund einer Schussverletzung in einem Münchner Krankenhaus.

Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Sache wurden umgehend vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I übernommen.

Im Rahmen dieser Ermittlungen fokussierte sich ein Tatverdacht gegen einen am Streit beteiligten Fahrzeugführer, welcher mit einem Audi Pkw vom Tatort geflüchtet ist. Nach dem Fahrzeugführer und dem Audi wurde im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Der Audi konnte aufgrund eines Zeugenhinweises am Freitagabend, 07.06.2024, geparkt im Münchner Stadtteil Pasing aufgefunden werden. Am Fahrzeug wurde umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Daraufhin ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen den 21-jährigen Fahrzeughalter, dessen Wohnsitz in Deutschland unbekannt war. Gegen ihn wurde von Seiten der Staatsanwaltschaft München I ein Haftbefehl wegen Totschlag beantragt, der durch den Ermittlungsrichter erlassen wurde.

Am Donnerstag, 20.06.2024, gegen 16:50 Uhr, kam es in Baden-Württemberg durch Beamte des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und Münchner Zielfahnder zur Festnahme des 21-jährigen Tatverdächtigen.

Die Münchner Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die rege Beteiligung an der Öffentlichkeitsfahndung.