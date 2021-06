Tram 19: Nachts Umleitung wegen Bauarbeiten in der Einsteinstraße

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erneuert die Oberleitung für die Tram in der Einsteinstraße im Stadtbezirk Au-Haidhausen. Daher wird die Tramlinie 19 von Montag, 7. Juni 2021, bis einschließlich Donnerstag, 10. Juni 2021 jeweils abends ab etwa 23.30 Uhr bis etwa 4.30 Uhr des Folgetags zwischen Max-Weber-Platz und Grillparzerstraße umgeleitet. Aufgrund der Umleitung entfällt die Haltestelle Flurstraße.

Am Max-Weber-Platz fährt die Tram 19 in Richtung Berg am Laim an der Haltestelle der Tramlinien 21 sowie 15/25 am Johannisplatz ab. Von dort verkehrt die Linie 19 über Wörthstraße, Ostbahnhof und Haidenauplatz zur Grillparzerstraße. In der Gegenrichtung hält die Tram am Max-Weber-Platz an der regulären Haltestelle.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen an den Haltestellen über die Änderungen. Alle Informationen sind außerdem auf mvg.de sowie in der App „MVG Fahrinfo München“ abrufbar.