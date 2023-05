Trickbetrug durch falsche Physiotherapeuten in Neuhausen

Am Freitag, 05.05.2023, gegen 19:00 Uhr, sprachen eine weibliche und eine männliche unbekannte Person einen 82-Jährigen mit Wohnsitz in München an und gaben sich als Physiotherapeuten aus. Sie boten ihm eine kostenlose Massage an, woraufhin der 82-Jährige beide mit in seine Wohnung nahm.

Der 82-Jährige wurde von dem unbekannten männlichen Täter aufgefordert seine hochwertige Halskette abzunehmen und sich auf den Bauch zu legen. Während der Massage entwendete die weibliche unbekannte Täterin aus einer Schublade zudem Bargeld. Nach der Massage verließen die beiden Täter mit Bargeld, der Halskette und dem zuvor verwendeten, Massagegerät die Wohnung des 82-Jährigen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 35 – 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, sportliche Figur, schwarz ausrasierte Haare, sportliche Kleidung, sprach serbo-kroatisch und deutsch

Täter 2:

Weiblich, ca. 35 – 40 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, schwarze nackenlange Haare, bekleidet mit Jeans und Pullover, sprach serbo-kroatisch und deutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Volkartstraße, Albrechtstraße, Landshuter Allee (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.