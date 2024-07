Trickdiebstahl durch falsche Handwerker im Lehel

Am Mittwoch, 03.07.2024, gegen 14:00 Uhr, gab ein bislang unbekannter Täter einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München gegenüber an, dass es in der Wohnung ihres Nachbarn einen Wasserrohrbruch gegeben hatte und verschaffte sich so Zutritt in ihre Wohnung. Dort gelang es ihm, die über 80-Jährige soweit abzulenken, dass er unbeobachtet Zugang zu den Räumlichkeiten hatte.

Nachdem der Täter die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Seniorin das Fehlen von zwei Goldringen im Wert von mehreren Hundert Euro. Daraufhin verständigte sie den Polizeinotruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich des Tatorts brachten keine neuen Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 55 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der St.-Anna-Straße, Bürkleinstraße, Pfarrstraße und Gewürzmühlstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.