Trickdiebstahl durch falsche Kabeldienstmitarbeiter in Oberföhring

Am Dienstag, 12.11.2024, gegen 18:00 Uhr, klingelten zwei männliche Personen bei einer über 70-Jährigen und gaben sich als Mitarbeiter eines Kabeldienstanbieters aus. Unter dem Vorwand den Fernsehanschluss überprüfen zu müssen, ließ die Frau einen der beiden in die Wohnung.

Während sie von diesem am Fernseher abgelenkt wurde, begab sich der zweite Täter unbemerkt in die Wohnung. Nach kurzer Zeit bemerkte die über 70-Jährige den zweiten Mann in der Wohnung und sprach ihn an. Daraufhin flüchteten beide Männer.

Erst später bemerkte die über 70-Jährige, dass ihr Schmuckkoffer mit diversen Schmuckstücken im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus dem Schlafzimmer entwendet wurde und sie verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110.

Einer der beiden Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 cm, korpulente Statur, ca. 40-45 Jahre, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, akzentfreies Deutsch; bekleidet mit einer gelben Jacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Regina-Ullmann-Straße, Küfnerstraße und Cosimastraße (Oberföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.