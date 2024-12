Trickdiebstahl in der Altstadt

Am Freitag, 20.12.2024, gegen 21:15 Uhr, begab sich ein 65-Jähriger mit Wohnsitz im

Landkreis München zu seinem Fahrzeug, welches in einem Parkhaus in der Altstadt

parkte. Hierbei hatte er einen Koffer dabei, indem sich mehrere Tausend Euro Bargeld

befanden. Den Koffer legte er in sein Fahrzeug und wollte daraufhin das Parkhaus

verlassen.

Hierbei wurde er von einem unbekannten Mann im Auto sitzend angesprochen, der vorgab

Hilfe zu benötigen. Der 65-Jährige stieg deshalb aus dem Fahrzeug. Als die Person

angab, dass es sich erledigt hatte, stieg der 65-Jährige wieder in sein Fahrzeug. Kurz

darauf bemerkte er, dass der Koffer mit dem Bargeld fehlte. Eine zweite unbekannte

Person muss den Koffer zwischenzeitlich aus dem Fahrzeug entwendet haben.

Kurz darauf begab sich der 65-Jährige zu einer Polizeiinspektion, um eine Anzeige zu

erstatten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung

der Täter.

Die weiteren Ermittlungen wegen Trickdiebstahl werden vom Kommissariat 55 geführt.

Der Unbekannte, der den 65-Jährigen ansprach, wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 168 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild; er war

bekleidet mit einer schwarzen Jacke, vermutlich einer grauen Hose und sprach gebrochen

deutsch.

Zur mutmaßlichen zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Parkhaus am Färbergraben,

Kaufingerstraße, Fürstenfelder Straße und Sattlerstraße (Altstadt) Wahrnehmungen

gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.