Über 4,4 Millionen Besucher:innen im Jubiläumsjahr des Olympiapark München

„Der Olympiapark ist einer der schönsten Plätze der Welt! Nach 50 Jahren so lebendig wie damals!“ Im Wunschspeicher des Jubiläumspavillons fanden sich hunderte ähnliche Aussagen. Tatsächlich muss das Fazit lauten: Der Olympiapark München hat als visionäres Gesamtkunstwerk, als touristisches Highlight und einzigartiges Veranstaltungszentrum auch in seinem 50. Jubiläumsjahr Millionen Menschen begeistert. Über 4,4 Millionen registrierte Besucherinnen und Besucher strömten 2022 in den Park. Dabei zählten die 483 Veranstaltungen an 609 Tagen über 2,6 Millionen Gäste, die Freizeit- und Tourismuseinrichtungen rund 1,8 Millionen Besucher:innen. Insgesamt weist die Besucherstatistik seit den Spielen 1972 nun 225,9 Millionen Gäste auf.

„Es war ein sensationelles Jahr, gefüllt mit verschiedensten Veranstaltungen, Ausstellungen und Angeboten, mit großen Momenten und Emotionen. Das Jahr 2022 hat uns deutlich gezeigt, wie beliebt und geschätzt der Olympiapark nach 50 Jahren intensiver Nutzung immer noch ist, was er leisten kann und dass es sich mit Blick in die Zukunft mehr als lohnt, den Park mit aller Kraft weiterzuentwickeln“, kommentiert Olympiapark-Chefin Marion Schöne die äußerst erfolgreiche Besucherbilanz des vergangenen Jahres und weiter: „Noch mehr Bedeutung bekommt das Ergebnis, wenn man bedenkt, dass zwei äußerst schwere Corona-Jahre hinter uns lagen, mit sehr vielen Veranstaltungsabsagen und -verschiebungen, monatelangen Schließungen, Besucherbeschränkungen und Kurzarbeit und wir quasi einen Kaltstart hinlegen mussten, belastet mit all den Herausforderungen, die die Pandemie bei uns und in der Veranstaltungsbranche verursacht hatte.“

Die ersten Monate 2022 waren noch von Coronamaßnahmen überschattet, aber dann startete der Olympiapark durch und es gab im Jubiläumsjahr etliche Highlights zu erleben: Ob Ostern im XXL-Format, das Actionsport-Festival MASH, das Festival des Spiels, des Sports und der Kunst, der Sommernachtstraum oder das Musik-Festival Superbloom, das endlich Premiere feiern durfte, dazu noch sieben Open-Airs im Olympiastadion und etliche Konzerte in der Olympiahalle. Doch die Krönung aller Events waren die European Championships Munich 2022. Neun Europameisterschaften eingerahmt vom „The Roofs“-Festival begeisterten 1,47 Millionen Besucher:innen, elektrisierten München und schufen einzigartige Bilder. Der Multisport-Event nimmt bereits heute dank seines Erfolgs und seiner internationalen Strahlkraft einen ganz besonderen Platz in der Historie des Olympiaparks und des Sports ein.