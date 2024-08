Unbekannten tote Frau in Schwabing-Nord aufgefunden – Zeugenaufruf

Am Montag, 19.08.2024, führte ein Arbeiter Reinigungsarbeiten am Kraftwerk Floriansmühle durch. Das Kraftwerk liegt am Garchinger Mühlbach in Schwabing-Nord. Während der Reinigungsarbeiten entdeckte der Mann eine weibliche Leiche im Bereich des Bachs und verständigte umgehend die Polizei.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung konnte keinerlei Ausweisdokument oder sonstiger Gegenstand aufgefunden, welcher bei der Identifizierung der unbekannten Frau hilfreich gewesen wäre. Sämtliche durchgeführten polizeilichen Ermittlungen führten bisher nicht zur Identifizierung.

Der Garchinger Mühlbach zweigt am Aumeisterweg aus dem Schwabinger Bach ab, so dass angenommen werden kann, dass die unbekannte Frau aus dem Raum München stammen könnte.

Unter diesem Link https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-tote/071804/index.html wurden die Beschreibung und Bekleidung sowie ein Foto der Frau hinterlegt.

Das Kommissariat 14 führt weiterhin die Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, die zur Identifizierung der bislang unbekannten Frau führen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.