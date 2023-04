Unterföhring: Mann überfällt Spielothek mit Messer

Am Dienstag, 25.04.2023, gegen 02:20 Uhr, betrat ein bislang unbekannter maskierter Täter eine Spielothek und ging zielstrebig zum Kassentresen. Er forderte von einer sich dort befindlichen Mitarbeiterin Geld und hielt dabei ein Küchenmesser in er Hand. Die Frau übergab ihm über tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in unbekannte Richtung.

Sofort wurde die Polizei über den Notruf 110 informiert und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, bei denen über zehn Streifen eingesetzt waren, wurden umgehend aufgenommen. Diese erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 1,80 m groß, schlank, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach deutsch mit portugiesisch/brasilianischem Akzent, trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose, schwarze Gesichtsmaske mit Augenlöchern, führte einen schwarz-grünen Rucksack mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feringastraße, Münchner Straße, Föhringer Ring (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.