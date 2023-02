Untersendling: Pfarrkirche St. Heinrich – Gesangsbücher angezündet und Kirchenraum verwüstet

Am Mittwoch, 22.02.2023, gegen 14:30 Uhr, kam eine 60-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Erding in die Pfarrkirche St. Heinrich in der Scharnitzstraße. Sie stellte fest, dass auf einem Tisch im Kirchengebäude mehrere Gesangsbücher brannten. Die 60-Jährige rief eine Angestellte der Kirchengemeinde hinzu. Gemeinsam konnten die beiden das Feuer selbst löschen. Anschließend kontaktierte die Angestellte den Polizeinotruf 110.

Die entsandte Polizeistreife konnte feststellen, dass der Kirchenraum verwüstet worden war. Es waren Kerzen umgeworfen und Gesangsbücher auf dem Boden verteilt worden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pfarrkirche St. Heinrich, Scharnitzstraße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.