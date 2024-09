Upskirting auf dem Oktoberfest – Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Am Freitag, 27.09.2024, gegen 17:00 Uhr befanden sich ein 46-Jähriger und ein 49-Jähriger, beide Italiener mit Wohnsitz in Italien, in einem Festzelt auf dem Oktoberfest. Dort filmten jeweils beide mit ihrem Mobiltelefon gezielt unter die Dirndlröcke einer 18-Jährigen und einer 19-Jährigen, jeweils mit Wohnsitz in Rhein-Neckar-Kreis.

Zwei unbeteiligte Zeugen konnten dies beobachten und verständigten den Sicherheitsdienst. Dieser konnte die beiden Italiener noch im Festzelt festnehmen und den hinzugerufenen Polizeibeamten übergeben.

Anschließend wurden sie zur Wiesnwache verbracht. Dort wurden die beiden Mobiltelefone sichergestellt.

Der 46-Jährige und der 49-Jährige wurden jeweils wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen angezeigt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide von der Wiesnwache aus entlassen.

Außerdem erhielten sie ein Betretungsverbot für die Festwiese.