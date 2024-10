Veranstaltungstipp: Abendführung mit Laternen für Familien im Tierpark Hellabrunn

Am Freitag, den 15. November 2024 um 17 Uhr findet im Tierpark Hellabrunn erstmals eine ganz besondere Abendführung statt: Ausgestattet mit bunten Laternen dürfen Familien den Tierpark in der Abenddämmerung erleben.

Die 90-minütige Führung bietet spannende Einblicke in das Verhalten der Tiere, wenn die Sonne untergeht und die Nacht hereinbricht – welche tierischen Bewohner in Hellabrunn schlafen bereits und wer wird erst jetzt so richtig aktiv? Die Führung ist speziell für Familien konzipiert und bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit, Hellabrunn im Dunkeln zu erleben. Und weil sicher jedes Kind seine Laterne nochmals nach Sankt Martin ausführen möchte, dürfen für diese besondere Führung Laternen (aus Sicherheitsgründen nur mit LED-Licht) mitgebracht werden.

Veranstaltungsdetails:

Begrenzte Teilnehmerzahl, eine Anmeldung vorab ist notwendig!

Kosten: 9,50 € pro Person zzgl. ermäßigtem Eintritt (Erwachsene: 13,00 €, Kinder (4-14 Jahre): 7,00 €, Kinder unter 4 Jahren kostenfrei; Eintritt entfällt für Jahreskarteninhaber)

Die Führung findet auf Deutsch statt Besonderheit: Kinderwägen sind erlaubt

Ab Dämmerung sind keine Taschenlampen, blinkende Schuhe oder andere Lichtquellen (außer Laternen) erlaubt. Hunde sind nicht gestattet. Eine Anmeldung ist bis 3 Werktage vor der Veranstaltung erforderlich.

Anmeldungen können über die Website des Tierparks erfolgen: www.hellabrunn.de/anmeldeformular-offene-fuehrung