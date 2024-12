Verirrte Silvesterrakete entzündet Adventsgesteck auf einem Balkon

Eine verirrte Silvesterrakete hat ein Adventsgesteck auf einem Balkon entzündet. Glücklicherweise entstand nur geringer Schaden.

Gegen 20.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Freischützstraße gemeldet. An der Einsatzstelle angekommen, konnten die Einsatzkräfte nur noch eine leichte Rauchentwicklung am Balkon erkennen.

Sowohl über den Treppenraum als auch über die Drehleiter wurde ein Löschangriff vorbereitet. Im sechsten Obergeschoss öffneten die Feuerwehrleute gewaltsam die Wohnungstüre zur vermeintlichen Brandwohnung. Auf dem Balkon fanden sie die Reste eines verbrannten Adventsgesteckes. Ein Kleinlöschgerät kam zum Ablöschen des restlichen Brandgutes zum Einsatz. Glücklicherweise befanden sich im direkten Umfeld auf dem Balkon keine weiteren brennbaren Gegenstände und das Feuer konnte sich nicht weiter ausbreiten.

Der Sachschaden bezieht sich nur auf den Wert des Adventsgesteckes. Die Feuerwehr möchte nochmals auf die gestern veröffentlichen Silvestertipps hinweisen und bittet, diese zu beachten.