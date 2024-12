Verkaufsstände am Pasinger Christkindlmarkt aufgebrochen

Am Freitag, 20.12.2024, gegen 05:00 Uhr, konnte eine Passantin drei Personen dabei

beobachten, wie diese mehrere Buden auf dem versperrten Weihnachtsmarkt aufbrachen.

Als die drei Täter die Passantin bemerkten, flüchteten diese. Eine Person flüchtete in Richtung Schererstraße die zwei anderen Täter flüchteten in Richtung Bäckerstraße.

Aufgrund der Mitteilung der Passantin fahndeten mehrere Streifen der Münchner Polizei

im Bereich des Schererplatzes nach den Tätern. Die Fahndung führte nicht zur Ergreifung

der Täter.

Von den Polizeibeamten konnten vor Ort mehrere aufgebrochene Stände des

Weihnachtsmarktes festgestellt werden. Durch Feuerwehr München wurden die Stände

verschalt.

Die Münchner Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen am Tatort und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Die Passantin konnte die Täter wie folgt beschreiben:

Alle Täter waren männlich, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, jugendliches

Erscheinungsbild; trugen dunkle Oberbekleidung sowie dunkle Wollmützen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schererplatz, Schererstraße und

Bäckerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.