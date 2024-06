Verkehrs-Einschränkungen ab nächster Woche: Bauarbeiten auf der Zentralallee am Münchner Airport

Passagiere, Besucher und Beschäftigte, die die Zentralallee zwischen Flughafen und der Autobahn A 92 nutzen, müssen sich in den nächsten Wochen auf Einschränkungen einstellen. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Asphaltdecke der Fahrbahn in Richtung Westen, die ab kommenden Montag, 17. Juni 2024, durchgeführt werden.

Von 05:00 bis 22:00 Uhr werden in beide Fahrtrichtungen je zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Nachts, von 22:00 bis 05:00 Uhr, kommt es an einzelnen Tagen zu Reduzierungen auf nur eine Fahrspur je Fahrtrichtung.

Während der Bauarbeiten müssen zeitweise Aus-, bzw. Einfahrten an den Brücken beim Hotel „Novotel“ und an der „Agip“-Tankstelle zeitweise gesperrt werden. Die Umleitungen erfolgen über die benachbarten Anschlussstellen und sind ausgeschildert. In der ersten Juliwoche entfällt zudem die Bushaltestelle „Besucherpark“ in Fahrtrichtung Westen – Informationen dazu erfolgen durch den MVV. Am 24. Juli 2024 sollen die Bauarbeiten beendet sein.