Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus – Trudering

Am Freitag, 12.04.2024, gegen 01:00 Uhr, versuchten sich mehrere unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Trudering zu verschaffen. Der Anwohner nahm eine Person am Fenster wahr, weshalb er sofort den Polizeinotruf 110 verständigte. Dies bemerkten die Unbekannten und flüchteten daraufhin ohne Beute.

Im Rahmen der eingeleiteten Sofortfahndung, bei der mehrere Streifen eingebunden waren, konnten in der Nähe des Tatorts, drei Männer festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge ergaben sich Hinweise, dass sich bei dem 33-Jährigen, dem 40-Jährigen und dem 37-Jährigen, alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland, mit rumänischer Staatsangehörigkeit um Tatverdächtige für den versuchten Einbruch handelt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Erkenntnisse über mögliche weitere Taten. Die drei Tatverdächtigen wurden in die Haftanstalt des PP München gebracht. Alle drei befinden sich nun in Untersuchungshaft

Gegen die drei Personen wird aktuell wegen des Verbrechens des versuchten Bandendiebstahls aus Wohnung im besonders schweren Falls ermittelt. Die Ermittlungen in dieser Sache werden beim Kommissariat 53 des Polizeipräsidiums München geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat insbesondere in den Tagen vorher, im Bereich Trudering Wahrnehmungen (insbesondere versuchte oder vollendete Einbruchsdelikte) gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.